В США и ЕС высказались о решении Канады вернуть турбину РФ – понравится ли это агрессору

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз поддержали решение Канады вернуть Германии турбину для газопровода "Северный поток-1", несмотря на позицию Украины, которая выступала против этого. В Госдепартаменте считают, что это поможет Европе накопить запасы топлива на зиму, а Еврокомиссия не увидела в возврате турбины нарушения сакнций.
Об этом сообщает издание Reuters.
Как объяснил представитель Госдепа Нед Прайс, получив турбину для своего газопровода, Россия не сможет превращать свои энергоресурсы в оружие и шантажировать Европу.
"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость", – сказал он.
Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что санкции ЕС не распространяются на оборудование для транзита газа. А потому возвращение турбины из ремонта в Канаде ничего не нарушает.
При этом в Европе не верят, что что Россия снизила поставки газа в Европе только по причине отсутствия турбины.
"Возврат турбины убирает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок", – добавил Макфи.
Что будет после передачи турбины
Россия найдет сотни новых причин для того, чтобы и дальше сокращать поставки газа в Европу, считает глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
Ранее мы писали, что турбина, о которой идет речь, была на ремонте и без нее полноценная работа "Северного потока" – невозможна.