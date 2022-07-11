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В США и ЕС высказались о решении Канады вернуть турбину РФ – понравится ли это агрессору

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 17:24
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США и Европа, вероятно, не будут препятствовать возвращению турбины для "Северного потока" назад России
Россия таки получит турбину для газопровода "Северный поток-1"
Россия таки получит турбину для газопровода "Северный поток-1" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз поддержали решение Канады вернуть Германии турбину для газопровода "Северный поток-1", несмотря на позицию Украины, которая выступала против этого. В Госдепартаменте считают, что это поможет Европе накопить запасы топлива на зиму, а Еврокомиссия не увидела в возврате турбины нарушения сакнций.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Как объяснил представитель Госдепа Нед Прайс, получив турбину для своего газопровода, Россия не сможет превращать свои энергоресурсы в оружие и шантажировать Европу.

"В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить запасы газа, повысив свою энергетическую безопасность и устойчивость", – сказал он.

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что санкции ЕС не распространяются на оборудование для транзита газа. А потому возвращение турбины из ремонта в Канаде ничего не нарушает.

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При этом в Европе не верят, что что Россия снизила поставки газа в Европе только по причине отсутствия турбины.

"Возврат турбины убирает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок", – добавил Макфи.

Что будет после передачи турбины

Россия найдет сотни новых причин для того, чтобы и дальше сокращать поставки газа в Европу, считает глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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Ранее мы писали, что турбина, о которой идет речь, была на ремонте и без нее полноценная работа "Северного потока" – невозможна.

"Сегодня" уже писали, что "Газпром" сократил поставки газа для Италии, и рассказывали, что сейчас происходит с ценами на газ.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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