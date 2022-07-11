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"Газпром" сократил поставки газа в Италию: что не понравилось РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 15:54
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Поставки российского газа странам ЕС продолжают сокращаться
Италия получит от РФ еще меньше газа
Италия получит от РФ еще меньше газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 11 июля, российский "Газпром" заявил, что сокращает поставки природного газа в Италию на треть по сравнению со средним показателем последних дней.

Об этом сказано на сайте государственной энергетической компании Eni.

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Отмечается, что "Газпром" уведомил итальянскую компанию о том, что будет поставлять объемы газа, равные примерно 21 млн. куб. м/сутки. Средний показатель поставок голубого топлива для Италии в последнии дни был на уровне 32 миллионов куб. м/сутки.

Отметим, что с начала большой войны между РФ и Украиной правительство Италии решило стать независимым от поставок российского газа. Страна получает значительную часть газа из РФ, поэтому были подписаны новые соглашения с другими поставщиками газа, такими как:

  • Азербайджан;
  • Катар;
  • Алжир.

Поставки газа в ЕС продолжают снижаться

Многие эксперты опасаются, что Россия готовится к полной остановке поставок газа в страны ЕС. Так, по словам старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Джеффри Шотта, Россия уже существенно сократила расходы на газ, поступающий в Германию и через Украину.

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"Поэтому закрытие трубопроводов не является немыслимым. Россия также продает часть СПГ в Европу, но не так много", – говорит он.

На фоне приближающегося экономического кризиса к прекращению поставок российского газа готовится Франция. Министр финансов страны Брюно Ле Мер уверен, что Россия пойдет на такой шаг.

"Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это самый вероятный сценарий", – заявил Ле Мер на деловой и экономической конференции во Франции.

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"Сегодня" ранее писали, что Россия может потерять часть газопровода "Северный поток – 2". Также мы рассказывали, каким образом Украина может предотвратить новый газовый кризис в ЕС.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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