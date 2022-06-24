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Россия может потерять часть "Северного потока-2": что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 14:06
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Но в Германии опасаются возможных ответных мер России
У Россия хотят забрать часть Северного потока-2
У Россия хотят забрать часть Северного потока-2 / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство финансов Германии хочет национализировать российскиц газопровод "Северный поток-2". Забрать у России планируют часть трубы, которая проходит через территорию ФРГ.

Об этом пишет издание Spiegel.

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Сейчас изучается вопрос, как можно отрезать часть российского газопровода от остальной системы. Если это возможно, то трубы, ведущие с суши в море, хотят соединить с мобильным терминалом СПГ.

Но некоторые специалисты критикуют этот план, говоря о серьезных рисках и вреде для экологии. К тому же, газопровод формально принадлежит не российскому "Газпрому", а зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG.

"Технически трубопровод можно поднять и разрезать. Но могут возникнуть серьезные экологические проблемы. Район охраняется законом природы в соответствии с положением Natura 2000 с особенно строгими требованиями", – сказано в сообщении.

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При этом в Министерстве финансов ФРГ пока не отказываюся от своего плана, так как считают его идальным вариантом. Отмечается, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

В издании отмечает, что пока вопрос о национализации российского трубопровода остается открытым.

Какие планы у "Газпрома"

Ранее в компании говорили, что хотят использовать сухопутную часть газопровода для развития газоснабжения регионов северо-запада России.

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Но загвоздка в том, что для обеспечения северо-запада страны с мощностей "Северного потока – 2", который является газопроводом высокого давления, необходимо достроить трубопроводы среднего и низкого давления.

Это приведет у дополнительным затратам и не позволит агрессору даже "выйти в ноль".

Ранее мы рассказывали, что происходит с поставками российского газа в Германию, и писали, чем в ЕС хотят заменить голубое топливо из РФ.

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