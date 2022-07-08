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Смертельная профессия: почему гибнут топ-менеджеры подрядчиков "Газпрома"

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 16:07
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В России прокатилась череда загадочных смертей и самоубийств руководителей компаний, связанных с газовым монополистом
С начала года уже пять руководителей ушли в мир иной
С начала года уже пять руководителей ушли в мир иной / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия ведет не только традиционную войну против Украины, но и использует газ как экономическое оружие. И "Газпром" в этой войне выступает таким же участником агрессии, как и российская армия. Но, что самое интересное, в последнее время вокруг газового монополиста происходят довольно странные события – с начала года уже пять топ-менеджеров компаний, которые связаны с "Газпромом" покончили жизнь самоубийством.

"Сегодня" разбирались, что происходит в российской компании.

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Пятый с начала года

Среди топ-менеджеров компаний, которые сотрудничали с "Газпромом" наблюдается особо высокая смертность. С начала года уже пять руководителей ушли в мир иной не совсем естественным путем. Как сказал бы один из российских пропагандистов: "Совпадение? Не думаю!".

Началось все еще до горячей фазы войны. Первым из жизни ушел 60-летний Леонид Шульман, который был главой транспортной службы "Газпром Инвест". Официальной причиной назвали самоубийство. Покойный, якобы, не выдержал болей в ноге (об этом говорилось в предсмертной записке), поэтому изрезал себя строительным ножом и умер от порезов.

Следующим в мир иной отошел заместитель генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности 61-летний Александр Тюляков. Нашли его тело 25 февраля и по версии следствия он повесился в гараже.

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В апреле произошло еще два почти одинаковых случая. 18 апреля в Москве в своем доме нашли убитой всю семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева (51 год). По версии следствия сам Аваев застрелил свою супругу Елену (47 лет) и их 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем застрелился сам. Оружие было в руках погибшего.

А спустя несколько дней 21 апреля в испанском городе Льорет-де-Мар на собственной вилле нашли мертвой всю семью Сергея Протосени (55 лет). Тут вообще разыгралась кровавая драма в стиле Достоевского. Протосеня, якобы убил топором жену и дочь, а потом повесился в саду. Топ-менеджер был руководителем крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк". Позже его сын заявил, что его отца и всю семью убили, а самоубийство инсценировали.

И, наконец, в начале июля в коттеджном поселке под Петербургом, в бассейне частного дома нашли тело погибшего от выстрела в голову Юрия Воронова (61 год), который был гендиректором транспортной компании "Астра Шиппинг", выполнявшей арктические подряды "Газпрома". Травматический пистолет был найден рядом.

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Опасная работа

В нефтегазовом секторе России "крутятся" громадные деньги. При этом "Газпром" неоднократно обвиняли в том, что многие работы по строительству газопроводов он закупает по завышенным ценам. А деньги, которые "распиливаются" на стройках, оседают в карманах руководства компании.

Недавно издание "Проект" и соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией опубликовали расследования о главе "Газпрома" Алексее Миллере. В фильме показана мега дорогая недвижимость руководителя компании, раскрыты схемы передачи части компании "людям Путина" и говорится, что деятельность российского газового монополиста контролируется спецслужбами.

Возможно, именно силовики тем или иным образом и были причастны к смертям руководителей подрядчиков "Газпрома". По крайней мере, такая версия совершенно не удивляет экспертов, которые знакомы с энергетической сферой РФ.

"Доказать тут ничего невозможно, но можно отметить, что "Газпром" – это достаточно сильно засекреченная структура. Сотрудники этой компании опасаются даже проговориться о том, что происходит в их отделах, потому что боятся наказания. И боятся они не увольнения или выговора от руководства, а опасаются за свою жизнь. Второй важный момент – "Газпрому" есть что прятать. Особенно в сфере работы с подрядчиками", – рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

По его словам, российский монополист при покупке оборудования, материалов и технологий у подрядчиков очень часто использовал коррупционные схемы – завышение цен, во время тендеров отдавалось предпочтение компаниям, которые предлагали худшие условия и т.п.

Михаил Крутихин говорит, что в таких структурах, как "Газпром", устранение слишком болтливых или слишком много знающих сотрудников – не редкость. При этом нынешние загадочные смерти подрядчиков "Газпрома" – это не первые случаи, когда связанные с компанией партнеры умирали не совсем от естественных причин.

Как видите, там, где "крутятся" большие деньги, существует и опасность не дожить до преклонных лет.

О том, что думают экономисты о перспективах остановки "Северного потока-1", читайте здесь. Ранее мы писали о том, кто может оказаться в зоне риска в этот отопительный сезон.

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