Новые санкции против России. Сможет ли Европа отказаться от "Северного потока-1"

Уже даже европейские политики призывают перевести поставки российского газа на украинский маршрут

В Европе призывают включить "Северный поток-1" в новый санкционный пакет против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В войне против Украины Россия не брезгует никакими методами. Страна агрессор вывозит с оккупированных территорий зерно и металл, а так же использует газ, как оружие экономического шантажа. В связи с этим уже даже в Европе все чаще звучат призывы политиков в новый санкционный пакет против РФ включить газопровод "Северный поток-1", по которому страна агрессор поставляет топливо в Германию.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались в перспективах этой инициативы.

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Газовый баланс

В Европе все чаще звучат призывы отказаться от поставок газа через газопровод "Северный поток-1". Так, например, только в последние дни эту тему поднимали сразу несколько депутатов Европарламента из разных стран.

Это вопрос уже неоднократно поднимала и Украина, ведь Россия всеми силами пытается уменьшить транзит через нашу ГТС, максимально заполняя обходные газопроводы. В тоже время, если бы газ в Европу шел по украинскому маршруту, то, возможно, и войны с Россией удалось бы избежать.

На сегодняшний день баланс транзита российского топлива в ЕС выглядит следующим образом. Россия максимально заполняет газопровод "Северный поток-1", который за год может прокачать около 55 млрд кубометров топлива, а также газопровод "Ямал – Европа". Транзит через Украину составляет всего 40 млрд кубометров в год.

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При этом пропускная способность украинской трубы намного выше. Сейчас ее используют чуть ли не на технологическом минимуме. ГТС Украины способна полностью обеспечить необходимый объем транзита российского газа в Европу. Пропускная способность нашей трубы составляет 146 млрд кубометров, при том, что суммарная прокачка российского газа по трем маршрутам (украинской ГТС, через газопроводы Nord Stream и Ямал – Европа) в 2021 году составила 134 млрд. куб. м газа.

Так же Украина могла бы хранить часть европейского топлива. У ГТС Украины одна из самых мощных в Европе сетей подземных хранилищ газа мощностью 31 млрд м3. В случае перевода транзита на украинский маршрут, это позволит европейским трейдерам накапливать значительные объемы газа и обеспечивать возможность реверса и стабильность поставок в течение всего года.

Плюсы для Украины

Отказ Европы от транзита через "Северный поток-1" принес бы Украине огромное количество преимуществ в противостоянии с Россией, которая постоянно использует газ, как средство политического давления не только на нашу страну, но и на государства, которые зависят от импорта.

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Наша страна бы получила хоть какие-то гарантии безопасности для нашей ГТС. На данный момент не исключено, что Россия попытается намеренно повредить транзитный трубопровод, чтобы получить "зеленый свет" на разблокировку "Северного Потока-2", который под санкциями.

"Я не удивлюсь, если РФ будет целенаправленно пытаться вывести из строя украинскую ГТС, чтобы попробовать протолкнуть идею реанимации Северного потока-2. Это плохой сценарий и для нас, ведь пострадает внутреннее распределение газа. К сожалению, это понимают в Кремле", – поясняет "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

Кроме того, увеличение транзита газа через Украину принесло бы Украине дополнительные средства, которые можно было использовать, как для деоккупации территорий, так и для их дальнейшего восстановления. По оценкам экспертов, перевод транзита на украинский маршрут обеспечил бы нашей стране дополнительные 3 млрд долларов в год.

"Для Украины стало бы хорошей поддержкой решение ЕС отказаться от транзита газа через "Северный поток". Если бы удалось остановить прокачку газа по этому газопроводу, то тогда украинский маршрут бы стал одним из основных по транзиту газа в ЕС. К сожалению, этот фактор сейчас играет против этой идеи. В Европе могут побояться быть зависимыми только от украинского маршрута", – поясняет Андриан Прокип.

По словам эксперта, скорее всего такую идею поддержат Польша и страны Балтии. Так президент Польши Анжей Дуда еще в марте призвал отказаться от транзита газа через "Северный поток-1". С другой стороны, такие предложения натолкнутся на сопротивление Германии. Немецкий бизнес и немецкая экономика все еще достаточно сильно зависят от связей с Россией.

Украина может попробовать пойти по пути отмены исключений в рамках "Третьего энергопакета", которые были приняты для "Северного потока-1". Дело в том, что по европейскому законодательству, доступ к половине мощностей газопровода нужно предоставлять третьим лицам. Однако, для "Северного потока-1" были сделаны исключения – все поставки по нему осуществляет российская сторона.

"На мой взгляд, отмена исключений из "Третьего энергопакета", которые были сделаны для газопровода "Северный поток-1" ранее, это более реальный сценарий, но и тут ЕС может побояться пойти на такой шаг из-за возможного снижения объемов поставок", – говорит Андриан Прокип.

По его словам, Украине сейчас будет достаточно сложно противостоять России на европейском газовом рынке. И в ближайшие год там будет нарастать противостояние.

"Сейчас ЕС и РФ находятся в состоянии газовой конфронтации. Цели России создать на рынке газа негативные ожидания. Таким образом цена на газ вырастет и на фоне снижения поставок российского газа в ЕС, выручка РФ не будет падать. К тому же весь следующий год Россия будет использовать все рычаги влияния, чтобы ЕС отменила или смягчила санкции", – резюмирует Андриан Прокип.

Украинским политикам стоит лоббировать идею ввести санкции против "Северного потока" в седьмой санкционный пакет, но нужно быть готовым к ожесточенному противостоянию Москвы в этом вопросе.

О том, что думают экономисты о перспективах остановки "Северного потока-1", читайте здесь. Ранее мы писали о том, кто может оказаться в зоне риска в этот отопительный сезон.