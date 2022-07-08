Дешевой нефти будет мало? Что происходит с Brent и WTI на мировом рынке

Стоимость нефтяных фьючерсов на международных биржах продолжает терять позиции, и на это есть несколько причин

Стоимость мировой нефти продолжает стремительное падение / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 8 июля, цены на мировую нефть эталонных марок Brent и WTI продлили недельную эстафету.

По данным европейской биржи ICE Futures, за последние несколько дней стоимость нефтяных фьючерсных контрактов снизилась, поскольку трейдеры переживают по поводу возможного спада спроса на продукцию, вызванного рецессией.

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Баррель нефти Brent подешевел на 36 центов или на 0,3% – теперь за него просят 104,33 доллара.

Цены на нефтяные фьючерсные контракты Brent 8 июля, ICE

Стоимость американской нефти West Texas Intermediate снизилась на 50 центов, или 0,5% – до 102,06 доллара за баррель.

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Цены на нефтяные фьючерсные контракты WTI 8 июля, ICE

Вероятно, это не самая низкая возможная отметка, поскольку вечером 6 июля цены на нефть достигли апрельских показателей. За баррель Brent просили 98-99 долларов, за WTI – 95,43 доллара.

Как пишет Reuters, центральные банки многих стран повышают процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. В свою очередь это вызывало опасение, что рост стоимости ссуд затормозит спрос.

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Эксперты отмечают, что после периода снижения стоимость нефтяных фьючерсов снова вырастет и будет заоблачной. Хотя экономические беспокойства на этой неделе повлияли на снижение, но на рынке прогнозируют уменьшение предложения, что может спровоцировать очередной скачок цен.

В первом полугодии 2022 года полномасштабное вторжение России и ответные санкции Запада спровоцировали резкий рост стоимости нефти – до 147 долларов за баррель на пике. Учитывая запреты, трейдеры переориентировали потоки и сейчас ключевыми игроками являются экспортеры из ОПЕК, которые пытаются увеличить добычу и удовлетворить спрос.

Удар в спину Казахстана

Российский морской терминал "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК), через который поставляли большинство (80%) нефти из Казахстана, не будет работать по меньшей мере 30 суток. Такое решение принял Приморский суд Новороссийска из-за нарушений в сфере транспортировки, якобы обнаруженных "Ространснадзором".

Нефтяной терминал расположен в Черном море и обеспечивает абсолютное большинство экспорта Казахстана на мировые рынки, поскольку сама страна имеет выход только к Каспийскому морю. Можно сказать, что основными собственниками являются правительства РФ (на 31%) и Казахстана (на 21%), которым принадлежит столько акций в КТК.

Эксперты убеждены, что, несмотря на все официальные заявления, приостановление работы терминала не что иное, как месть России Казахстану. Ведь после наложения санкций Запада казахи попытались заменить российскую продукцию своей на рынке Европейского Союза.

В результате приостановки работы терминала европейский рынок за месяц потеряет до 8 млн тонн нефти. Таким образом, Россия снова искусственно усугубляет энергетический кризис в Европе.

"Сегодня" ранее писали, что мировые цены на нефть могут возрасти до высоких показателей в размере 380 дол. за баррель, а также рассказывали, когда замороженные активы России передадут Украине.