Миллиарды на ветер: Россия лишилась важного проекта по добыче нефти

Реализация проекта "Восток Ойл" отложена как минимум до 2029 года из-за санкций против РФ

"Роснефть" осталась без проекта в Арктике / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупный проект российской "Роснефти" по добыче ископаемых в Арктике заморожен из-за санкций. Инвесторы оценивали его стоимость в 70 млрд евро.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м", – сказано в его сообщении.

Андрей Ермак также назвал газовое эмбарго главным пунктом противодействия российской агрессии в Украине. Его должны внести в седьмой санкционный пакет ЕС.

Кроме того, по мнению главы ОП, странам Европы необходимо ограничить весь импорт российской нефти.

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Угроза в Германии

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie Schwedt, который частично принадлежит "Роснефти", могут национализировать в Германии или передать под контроль другим компаниям.

Нефть на предприятие поступает из РФ по нефтепроводу "Дружба" еще с 60-х годов и на 90% обеспечивает Берлин топливом.

Кроме того, завод поставляет ресурс в Западную Польшу. Учитывая важность предприятия для энергетики, Германия рассматривает возможность временно передать операции НПЗ под контроль британского гиганта Shell или вообще национализировать.

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"Стратосферные" цены на нефть

Мировые цены на нефть могут вырасти до высоких показателей в размере 380 долл. за баррель, если санкции США и Евросоюза вынудят Россию сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей.

По подсчетам аналитиков, если РФ сократит ежедневные поставки на 3 млн баррелей, то цены на лондонской бирже поднимутся до 190 долл., тогда как сокращение поставок на 5 млн баррелей может спровоцировать рост цен до 380 долларов.

Напомним, рыночная стоимость флагманской российской нефти марки Urals подорожала в июне 2022 года на 15 долларов – до 90 долларов за баррель.

Ранее "Сегодня" рассказывали, когда замороженные активы России будут переданы Украине.