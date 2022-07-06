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Мільярди на вітер: Росія втратила важливий проєкт з видобутку нафти

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 11:48
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Реалізація проєкту "Схід Ойл" відкладена щонайменше до 2029 року через санкції проти РФ
"Роснафта" залишилася без проекту в Арктиці
"Роснафта" залишилася без проекту в Арктиці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Великий проєкт російської "Роснафти" з видобутку копалин в Арктиці заморожено через санкції. Інвестори оцінювали його в 70 млрд євро.

Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"До кінця десятиліття там планувалося видобувати 2% нафти у світі. Однак, за прогнозами, запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався 2024-го", – йдеться у його повідомленні.

Андрій Єрмак також назвав газове ембарго головним пунктом протидії російській агресії в Україні. Його мають внести до сьомого санкційного пакету ЄС.

Крім того, на думку глави ОП, країнам Європи необхідно обмежити весь імпорт російської нафти.

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Загроза в Німеччині

Нафтопереробний завод PCK Raffinerie Schwedt, який частково належить "Роснафті" можуть націоналізувати в Німеччині або передати під контроль іншим компаніям.

Нафта на підприємство надходить з РФ нафтопроводом "Дружба" ще з 60-х років і на 90% забезпечує Берлін паливом.

Крім того, завод постачає ресурс до Західної Польщі. З огляду на важливість підприємства для енергетики, Німеччина розглядає можливість тимчасово передати операції НПЗ під контроль британського гіганта Shell або взагалі націоналізувати.

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"Стратосферні" ціни на нафту

Світові ціни на нафту можуть зрости до високих показників у розмірі 380 дол. за барель, якщо санкції США та Євросоюзу змусять Росію зменшити щоденний видобуток сирої нафти на 5 млн барелів.

За підрахунками аналітиків, якщо РФ скоротить щоденне постачання на 3 млн барелів, то ціни на лондонській біржі піднімуться до 190 дол., тоді як скорочення постачання на 5 млн барелів може спровокувати зростання цін до 380 доларів.

Нагадаємо, ринкова вартість флагманської російської нафти марки Urals подорожчала у червні 2022 року на 15 доларів – до 90 доларів за барель.

Раніше "Сьогодні" розповідали, коли заморожені активи Росії будуть передані Україні.

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