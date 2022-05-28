За фінансування війни: активи "Роснафти" заарештували в Україні

В Україні було заарештовано кошти "Роснафти", якими фінансувалася війна проти нашої держави

Українські правоохоронці заарештували активи компанії "Роснефть" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Активи державної нафтової компанії "Роснефть" конфісковано в Україні. Шевченківський районний суд Києва "заморозив" майже 23 мільйони грн.

Про це пише прес-служба Офісу Генпрокурора.

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Гроші виявили на рахунках банківської установи, яка належить "Роснефти" та контролюється Кремлем.

Прокурори з'ясували, що "Роснефть" фінансувала злочинну діяльність та широкомасштабну війну Росії проти України власними активами.

За фактом насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України було відкрито кримінальне провадження (ч. 4 ст. 110-2 КК). Досудове розслідування провадиться Службою безпеки України.

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Бізнес із ворогом

Спеціальний сервіс "Опендатабот" нещодавно перевірив дані з Єдиного державного реєстру та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників чи кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин чи резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.

Станом на 24 лютого таких компаній в Україні 16 896.

Раніше ми розповідали, коли заморожені активи Росії передадуть Україні для виплати компенсацій за збитки від війни. Також ми писали, як Кремль підриває банківську систему РФ .