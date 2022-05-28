Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Финал Лиги Чемпионов ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

За финансирование войны: активы "Роснефти" арестовали в Украине

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 мая, 18:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине были арестованы средства "Роснефти", которыми финансировалась война против нашего государства
Украинские правоохранители арестовали активы компании "Роснефть"
Украинские правоохранители арестовали активы компании "Роснефть" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Активы государственной нефтяной компании "Роснефть" конфискованы в Украине. Шевченковский районный суд Киева "заморозил" почти 23 миллиона грн.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Реклама

Деньги обнаружили на счетах банковского учреждения, которое принадлежит "Роснефти" и контролируется Кремлем.

Прокуроры выяснили, что "Роснефть" финансировала преступную деятельность и широкомасштабную войну России против Украины собственными активами.

По факту насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины было открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 110-2 УК). Досудебное расследование осуществляется Службой безопасности Украины.

Реклама

Бизнес с врагом

Специальный сервис "Опендатабот" недавно проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

По состоянию на 24 февраля таких компаний в Украине было 16 896.

Ранее мы рассказывали, когда замороженные активы России будут переданы Украине для выплаты компенсаций за ущерб от войны. Также мы писали, как Кремль подрывает банковскую систему РФ.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Пособники агрессора
Кто помогает РФ продавать нефть?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять