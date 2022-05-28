За финансирование войны: активы "Роснефти" арестовали в Украине

В Украине были арестованы средства "Роснефти", которыми финансировалась война против нашего государства

Украинские правоохранители арестовали активы компании "Роснефть" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Активы государственной нефтяной компании "Роснефть" конфискованы в Украине. Шевченковский районный суд Киева "заморозил" почти 23 миллиона грн.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Реклама

Деньги обнаружили на счетах банковского учреждения, которое принадлежит "Роснефти" и контролируется Кремлем.

Прокуроры выяснили, что "Роснефть" финансировала преступную деятельность и широкомасштабную войну России против Украины собственными активами.

По факту насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины было открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 110-2 УК). Досудебное расследование осуществляется Службой безопасности Украины.

Реклама

Бизнес с врагом

Специальный сервис "Опендатабот" недавно проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

По состоянию на 24 февраля таких компаний в Украине было 16 896.

Ранее мы рассказывали, когда замороженные активы России будут переданы Украине для выплаты компенсаций за ущерб от войны. Также мы писали, как Кремль подрывает банковскую систему РФ.