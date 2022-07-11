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SCM Ахметова перечислила в бюджет 1,2 млрд евро налогов с начала года

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 июля, 11:25
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Россия разрушила сотни предприятий в Украине, на которых до войны держалась экономика нашей страны
В Украине ухудшается ситуация в экономике
В Украине ухудшается ситуация в экономике / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предприятия SCM Рината Ахметова в первом полугодии 2022 года перечислили в государственный бюджет около 1,2 млрд евро налоговых отчислений, став крупнейшим частным налогоплательщиком в стране в условиях войны.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на интервью бизнесмена Рината Ахметова.

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"Принадлежащая Ахметову Группа SCM была крупнейшим налогоплательщиком и инвестором страны. В первой половине этого года его компании уплатили в бюджет 1,2 млрд евро налогов и сборов" – пишет издание.

Однако по мере разрушения Россией украинских промышленных активов и транспортной инфраструктуры, ситуация в экономике ухудшается.

"Ситуация очень сложная. Я ожидаю существенное падение объемов производства и реализации продукции, что скажется и на экономических показателях страны, и на налоговых поступлениях", — цитирует издание слова Рината Ахметова.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия Ахметова передали на помощь ВСУ и гуманитарные программы 2,7 млрд грн.

Предприятия SCM закупают средства индивидуальной защиты для военнослужащих, рации, тепловизоры, дроны, автомобили. Фонд Рината Ахметова реализует программы гуманитарной помощи населению, обеспечивая их продуктами питания, медикаментами и вещами первой необходимости.

Ранее стало известно, сколько предприятий SCM разрушили российские оккупанты. Также мы писали, как Ринат Ахметов назвал полномасштабную войну РФ против Украины.

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