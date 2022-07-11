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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Работают с начала войны: энергетики вернули свет для 3 млн семей

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 июля, 15:02
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Специалисты оперативно возобновляют электроснабжение в пострадавших от вражеских обстрелов областях
Около 20 аварийных бригад ежедневно работают в нескольких областях
Около 20 аварийных бригад ежедневно работают в нескольких областях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более 3 млн домов, пострадавших от боевых действий.

Как сообщили в компании Рината Ахметова специалисты оперативно сработали и продолжают осуществлять ремонты в Донецкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и городе Киеве.

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Больше всего обновлений – более 2 млн – в Донецкой области. Еще около 600 тыс. домов заживили в Киевской области, а также 270 тыс. – в Киеве. В Одесской области со светом снова 27 тыс. домов, и еще 40 тыс. потребителей – в Днепропетровской области.

Только за прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти для 100 тыс. потребителей. Специалисты работают, несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в области.

"За неделю отремонтировали разрушенные обстрелами сети и вернули свет более 96 тысяч семей", – отметили в компании.

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В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится ежедневно ремонтировать разрушенную вражескими ракетами инфраструктуру сетей. Над восстановлением сетей после боевых действий обычно работают около 20 бригад ремонтников ДТЭК.

Продолжаются регулярные вражеские обстрелы Криворожского района Днепропетровской области и постоянные повреждения линий. С начала июля там вернули свет до 2000 семей, в некоторых домах подачу электроэнергии восстанавливали несколько раз.

Герои энергетического фронта

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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По словам представителей ДТЭК, даже до полномасштабного вторжения в работе энергетиков было полно сложностей и вызовов, но после 24 февраля там стало еще опаснее.

Благодаря "Героям энергетического фронта" хотят отдать честь самоотверженной и отважной работе энергетиков, работающих под пулями и ежедневно рискующих жизнью, чтобы украинцы продолжали жить в комфорте.

Таким образом также чествуют сотрудников компаний-инициаторов, погибших при исполнении трудовых обязанностей.

"Каждый из них – это настоящий герой и патриот Украины, и украинцы должны знать и помнить своих героев", – отметили в ДТЭК.

Приобщиться к проекту со своей уникальной историей может любой энергетик. Для этого нужно заполнить форму на сайте и вписать туда свой рассказ, который впоследствии опубликуют.

"Сегодня" ранее рассказывали, что должно учитывать энергетическая стратегия Украины по мнению экспертов, а также писали, как война меняет профессии и жизнь украинцев

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