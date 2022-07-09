Еще не все испробовано? Какие санкции остановят Путина и прекратят войну в Украине

Рассказываем, какие санкции способны разрушить экономику РФ и остановить войну против Украины

Россия не выживет без нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные санкции против России за войну в Украине больно ударили по финансовой системе агрессора, однако по настоящему серьезный ущерб экономика РФ получит от эмбарго на нефть.

Об этом сказал в интервью изданию РБК-Украина советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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"В свое время Россия пыталась просто полностью использовать энергетический ресурс как оружие, сейчас это оружие стреляет именно в их сторону. Они это четко понимают, вот почему они бесятся от этого", – отметил Олег Устенко.

По его словам, нефтяное и газовое эмбарго — главные санкцим, которые уничтожат российскую экономику и лишат Кремль возможности финансировать войну.

Экономика РФ уже на грани развала

По прогнозу аналитиков Института международных финансов, экономика России сократится на 15% в 2022 году и еще на 3% в 2023.

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Для многих стран такие показатели не являются критичными, но в отношении РФ важно помнить, что она продолжает вести войну против Украины и находится под экономическими санкциями, которые в дальнейшем будут только ужесточаться.

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