В Турции нашли запасы нефти на 1 миллиард долларов

Залежи нефти в Турции оценили в 1 миллиард долларов

В Турции нашли залежи высококачественной нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Турции в ходе двухлетней разведывательной работе на исследовательских месторождениях, была найдена высококачественная нефть в двух скважинах в провинции Адана.

Об этом сообщает Укринформ.

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По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, стоипость запасов черного золота оценили примерно в 1 млрд.долл.

"Пробурив еще 8 скважин на том же месторождении, хотим продолжить работу на 10 скважинах", – добавил он.

Залежи нефти были обнаружены возле Сойсалы в районе Джейхан провинции Адана на исследовательских месторождениях "Чукурова 1" и "Чукурова 2", принадлежащих Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

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Подводный трубопровод для Турции

Турция ведет строительство подводного трубопровода для доступа к месторождению природного газа в Черном море.

Так правительство страны хочет избавиться зависимости от импортных энергоресурсов, в частности из РФ.

Президент Турции Эрджэп Эрдоган считает, что к первому кварталу 2023 года на газовом месторождении Сакарья, которое было открыто в августе 2020 года, можно добывать 10 миллионов кубометров голубого топлива.

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