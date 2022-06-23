Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Российские танкеры с нефтью отключают трекеры слежения в океане: зачем это нужно РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как Россиия обходит санкции, продает нефть и спонсирует войну против Украины
Россия продолжает продавать подсанкционную нефть
Россия продолжает продавать подсанкционную нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне скрывают передвижение своих нефтяных танкеров в Атлантическом океане, чтобы по тихому заниматься перевалкой подсакционной нефти на другие судна.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Реклама

Отмечается, что за последние 10 дней как минимум три танкера выключили свою локацию, приблизившись к Азорским островам, примерно в 1,5 тыс. км от материковой Португалии. Похожая система обычно используется для покупки подсанкционной нефти.

"Вероятно, они перегрузили свои грузы на другие суда. Таких переводов там не было до того, как Россия вторглась в Украину, не говоря уже о том, что они были вне поля зрения спутникового мониторинга", – пишет Bloomberg.

При этом перевалка грузов — обычное явление. Но вот то, что российские танкеры отключают геолокацию, может означать, что некоторые покупатели хотят купить российскую нефть конфиденциально. Хотя нефтяное эмбарго, введенное Евросоюзом, полноценно вступит в силу только в декабре.

Реклама

Кому нужна российская нефть?

По данным аналитической компании Rystad Energy, поставки российской нефти в Европу с марта по май 2022 года упали на 554 тыс. баррелей в день.

Активнее всего российское черное золото покупают страны Азии: азиатские НПЗ увеличили свои закупки кремлевских ресурсов на 503 тыс. баррелей в сутки.

Один из главных покупателей нефти из РФ — Китай. В мае импорт черного золота вырос на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, он достиг рекордного уровня и РФ даже обогнала Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика в КНР.

Реклама

Тем временем не отстает и Индия, страна получает более 760 тыс. баррелей в день.

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе. Также мы рассказывали, какая страна больше не сможет получать российскую нефть.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять