Российские танкеры с нефтью отключают трекеры слежения в океане: зачем это нужно РФ

Рассказываем, как Россиия обходит санкции, продает нефть и спонсирует войну против Украины

Россия продолжает продавать подсанкционную нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне скрывают передвижение своих нефтяных танкеров в Атлантическом океане, чтобы по тихому заниматься перевалкой подсакционной нефти на другие судна.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Отмечается, что за последние 10 дней как минимум три танкера выключили свою локацию, приблизившись к Азорским островам, примерно в 1,5 тыс. км от материковой Португалии. Похожая система обычно используется для покупки подсанкционной нефти.

"Вероятно, они перегрузили свои грузы на другие суда. Таких переводов там не было до того, как Россия вторглась в Украину, не говоря уже о том, что они были вне поля зрения спутникового мониторинга", – пишет Bloomberg.

При этом перевалка грузов — обычное явление. Но вот то, что российские танкеры отключают геолокацию, может означать, что некоторые покупатели хотят купить российскую нефть конфиденциально. Хотя нефтяное эмбарго, введенное Евросоюзом, полноценно вступит в силу только в декабре.

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Кому нужна российская нефть?

По данным аналитической компании Rystad Energy, поставки российской нефти в Европу с марта по май 2022 года упали на 554 тыс. баррелей в день.

Активнее всего российское черное золото покупают страны Азии: азиатские НПЗ увеличили свои закупки кремлевских ресурсов на 503 тыс. баррелей в сутки.

Один из главных покупателей нефти из РФ — Китай. В мае импорт черного золота вырос на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, он достиг рекордного уровня и РФ даже обогнала Саудовскую Аравию как крупнейшего поставщика в КНР.

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Тем временем не отстает и Индия, страна получает более 760 тыс. баррелей в день.

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе. Также мы рассказывали, какая страна больше не сможет получать российскую нефть.