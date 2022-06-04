Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Не похожа на прокаженную! Казахстан меняет название своей нефти, чтобы ее не путали с российской

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 15:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Таким образом, производитель хочет избежать рисков санкций и проблем с финансированием
Казахстан пытается дистанцироваться от нефти агрессора
Казахстан пытается дистанцироваться от нефти агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Казахстан, пытаясь дистанцироваться от нефти российского происхождения, меняет название своего сырья на Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO). Таким образом, он хочет избежать рисков санкций и проблем с финансированием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответ казахстанского производителя нефти СНПС-Актобемунайгаз по запросу агентства.

Реклама

Поэтому, как сказал производитель сырья, из-за "последних значительных геополитических изменений" название KEBCO будет применяться уже с 6 июня 2022 года. По словам одного из собеседников издания, Министерство энергетики Казахстана собирается попросить разрешение у правительства на официальное использование нового сорта.

Казахстанские поставки путали с российскими

Заметим, что Казахстан экспортирует свою нефть именно через российские морские порты. Использует он их в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти, или около 13,3 млн тонн в 2021 году.

По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно принимались за российские бочки. Нефтяники надеются, что смогут выбороть в борьбе лучшие цены на свою нефть и легче ее продавать, если в документах будет четко указано, что она не поступает из России.

Реклама

Большой проигрыш РФ

ЕС недавно согласовал шестой пакет санкций, который очень долго не могли принять из-за вопроса нефтяного эмбарго. И все это из-за Венгрии, которая выступала против полного запрета на российский ресурс.

Следовательно, санкции запрещают покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС по морю. Но пока ограничений не будет на закупку трубопроводной нефти.

Они начнут действовать в течение следующего времени: шесть месяцев с начала действия санкций на сырую нефть и восемь месяцев на нефтепродукты.

Реклама

"По подсчетам Bloomberg, поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти, и когда эта мера будет введена в действие, по подсчетам Bloomberg, это будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год", – говорится в сообщении.

Причина таких потерь для агрессора состоит в том, что РФ вынуждена будет продавать нефть со скидкой в Азию, и это значительно дешевле, чем цена на фьючерсы на Brent.

Ранее мы писали, что некоторые компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе. А также рассказывали, какие крупные игроки на мировом рынке используют ситуацию и скупают российскую нефть по дешевке.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Пособники агрессора
Кто помогает РФ?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять