Донецкая область снова со светом! Украинские энергетики спасли 13 тыс. домохозяйств

Вместе с ВСУ энергетики вернули свет еще в 23 населенных пункта Донбасса

Энергетики ДТЭК с начала войны интенсивно работают над восстановлением света / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики вместе с военными ВСУ вернули свет еще 13 тысяч домохозяйствам в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской общинах Донбасса, обесточенных из-за обстрелов накануне.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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За сутки энергетики отремонтировали сети и вернули свет еще в 23 населенных пункта Донецкой области. Вновь получают электропитание 13 243 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

Однако пока без света остается 321 населённый пункт Донецкой области. Самые сложные направления: Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики начинают работать сразу, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Уникальная дорога

Компания ДТЭК осенью 2021 года построила уникальную дорогу с использованием золошлаков – продуктов сгорания угля. Она пролегла в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Для строительства пилотного участка было применено 300 тонн золошлаков Бурштынской ТЭС – сухой и увлажненной золы-уноса.

Ежегодно в Украине образуется 5-6 млн тонн золошлаковых отходов, продукта сгорания угля. В Европе до 92% золошлаков утилизируется. В то же время украинцы начинают эффективно использовать такое сырье – уже есть первые случаи применения его для производства строительных материалов.

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Раньше мы рассказывали, как энергетики восстанавливают свет в Донецкой области, а также писали, что в Ирпене почти всем возобновили электроснабжение.