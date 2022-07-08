Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Транскаспийский маршрут: Казахстан собирается продавать нефть в обход России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 18:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подстава с российским терминалом не осталась незамеченной в Нур-Султане
Казахстан решил оградить себя от "дружбы" с РФ
Казахстан решил оградить себя от "дружбы" с РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

7 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев собрал правительство и заявил о необходимости диверсифицировать поставки нефти из страны.

Как сообщили на сайте президента, геополитическая ситуация и "санкционное противостояние" привели к разрыву имеющихся транспортно-логистических цепочек.

Реклама

Казахи намерены проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов. В первую очередь реализовать железнодорожные проекты:

  • Соприкосновение – Мойинты;
  • Бахты – Аягоз;
  • Мактаарал – Дарбаза;
  • а также линию в обход Алматы.

Национальную транспортную компанию "Қазақстан темир жолы" хотят модернизировать, чтобы осуществлять еще большее количество экспорта.

Продажа нефти

Особое внимание обратили на морские транспортные пути, поскольку большинство (80%) экспортных поставок нефти из Казахстана проходят через российские черноморские терминалы.

Реклама

"Сейчас другое время. Я ставлю стратегическую задачу перед правительством – трансформировать наши порты и превратить в один из ведущих хабов Каспийского моря", – заявил Токаев.

Планируется укрепить морфлот, создать котейнерный хаб в порту Актау и диверсифицировать пути поставки нефти. Приоритетом является Транскаспийский маршрут, собирающийся привлекать инвесторов о Тенгизском проекте, увеличить мощности нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь.

Оперативный ответ

Неслучайно такие решения президент Казахстана принял именно 7 июля. Это произошло на следующий день после приостановки Россией морского нефтяного терминала в Новороссийске на берегу Черного моря. Из-за этого объекта экспортируют абсолютное большинство казахстанской нефти на международные рынки.

Реклама

Терминал принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), большинством акций которого владеют правительства РФ (31%) и Казахстана (21%). Общая мощность объекта составляет 67 млн. тонн в год. Он очень важен, поскольку соединяет месторождения нефти на западе Казахстана и в Каспийском море и выводит черное золото в Европу.

Приморский суд Новороссийска принял, что терминал КТК не будет работать 30 суток. Основанием стало якобы обнаруженное "Ространснадзором" нарушение в сфере транспортировки, и орган надзора потребовал приостановить работу предприятия на 90 суток.

Эксперты убеждены, что такой шаг является приветом России Казахстана в ответ на попытки заменить российскую нефть на рынке Евросоюза. Такие изменения начали происходить после введения санкций Запада. В результате остановки терминала, европейский рынок потеряет за месяц до 8 млн тонн нефти.

Интересен и тот факт, что 6 июля в Казахстане также произошел взрыв на одном из крупнейших нефтяных месторождений Тенгиз. Там якобы проводили гидравлические тесты и одна из труб не выдержала давления – погибли два рабочих, еще трое пострадали.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз – одно из самых крупных в Казахстане, запасы нефти оцениваются в 3,2 млрд тонн. Трагедия совпала с заявлениями Токаева о готовности увеличить поставки энергоносителей в ЕС и решение российского суда в Новороссийске.

"Сегодня" ранее писали, что на протяжении последней недели цены на мировую нефть резко пошли в пике и достигли апрельских показателей, и рассказывали, что российский Газпромбанк собирается избавиться от заграничной "дочки".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Американские горки
Что будет с долларом?
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять