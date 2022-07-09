Немецкое чудо! В Берлине построят огромный аккумулятор для отопления домов

45-метровая стальная емкость должна обеспечивать теплоснабжением целый город

В Германии появится огромный аккумулятор тепла

В Берлине продолжается строительство крупнейшего в стране аккумулятора тепла для системы централизованного теплоснабжения Таким образом, в Германии планируют решить две задачи: декарбонизировать систему теплоснабжения и оптимизировать интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему.

Об этом говорится в сообщении на сайте шведской энергетической компанией Vattenfall, которая занимается этим строительством.

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Отмечается, что стальная емкость высотой 45 м и объемом 56 млн. л. В ней будет скапливаться вода с температурой 98 градусов. В системе будет использоваться частично опресненная и дегазированная вода для снижения износа городской теплосети Берлина.

Для нагрева воды будут использовать электроэнергию из возобновляемых источников. Таким образом, накопитель также будет служить своего рода буфером для энергетической системы, что помогает интегрировать растущие объемы производимой на основе ветра и солнца электроэнергии.

В периоды избыточной выработки ВИЭ-электростанций "излишки" могут направляться на нагрев теплоносителя. Аккумулятор тепла планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2023 года.

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Чудо-батарея для климата

Тем временем финские учёные создали песчаная батарея, которая способна хранить "зеленую" энергию месяцами. Изобретение использует низкосортный песок и заряжается теплом, получаемым из энергии солнца и ветра.

Песок аккумулирует тепло при температуре около 500 градусов Цельсия, что позволяет обогревать дома зимой, когда такая энергия стоит дороже.

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