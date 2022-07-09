Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Немецкое чудо! В Берлине построят огромный аккумулятор для отопления домов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июля, 14:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
45-метровая стальная емкость должна обеспечивать теплоснабжением целый город
В Германии появится огромный аккумулятор тепла
В Германии появится огромный аккумулятор тепла

В Берлине продолжается строительство крупнейшего в стране аккумулятора тепла для системы централизованного теплоснабжения Таким образом, в Германии планируют решить две задачи: декарбонизировать систему теплоснабжения и оптимизировать интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему.

Об этом говорится в сообщении на сайте шведской энергетической компанией Vattenfall, которая занимается этим строительством.

Реклама

Отмечается, что стальная емкость высотой 45 м и объемом 56 млн. л. В ней будет скапливаться вода с температурой 98 градусов. В системе будет использоваться частично опресненная и дегазированная вода для снижения износа городской теплосети Берлина.

Для нагрева воды будут использовать электроэнергию из возобновляемых источников. Таким образом, накопитель также будет служить своего рода буфером для энергетической системы, что помогает интегрировать растущие объемы производимой на основе ветра и солнца электроэнергии.

В периоды избыточной выработки ВИЭ-электростанций "излишки" могут направляться на нагрев теплоносителя. Аккумулятор тепла планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2023 года.

Реклама

Чудо-батарея для климата

Тем временем финские учёные создали песчаная батарея, которая способна хранить "зеленую" энергию месяцами. Изобретение использует низкосортный песок и заряжается теплом, получаемым из энергии солнца и ветра.

Песок аккумулирует тепло при температуре около 500 градусов Цельсия, что позволяет обогревать дома зимой, когда такая энергия стоит дороже.

Ранее мы писали, что что Украина хочет добывать зеленый водород вместе с Германией. Также мы рассказывали об уникальном грузовике, который недавно представили в Великобритании.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Американские горки
Что будет с долларом?
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять