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В Финляндии разработали чудо-батарею для климата: в чем ее уникальность

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 17:27
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Ключевой элемент нового устройства — строительный песок, который является простым и экономичным способом хранения энергии
В Финляндии разработали песчаную батарею, которая позволяет аккумулировать тепло
В Финляндии разработали песчаную батарею, которая позволяет аккумулировать тепло / Фото: Getty Images, BBC, Коллаж: Сегодня

Финским ученым первым в мире удалось создать песчаную батарею, которая способна хранить "зеленую" энергию месяцами.

Как сообщает BBC, это поможет решить проблему снабжения электричеством на целый год.

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Отмечается, что изобретение использует низкосортный песок и заряжается теплом, которое получает из энергии солнца и ветра.

Песок аккумулирует тепло при температуре около 500 градусов Цельсия, что позволяет обогревать дома зимой, когда такая энергия стоит дороже.

Вопрос "зеленой" энергетики встал для Финляндии после того, как Россия начала большую войну против Украины. Дело в том, что Финляндия сильно зависима от российского газа, но покупать и дальше энергоресурсы агрессора страна не хочет.

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Поэтому ученые разработали и установили новое устройство – песчаную батарею. Ее ключевой элемент – около 100 тонн строительного песка, который является простым и экономичным способом хранения энергии.

Уникальная солнечная станция украинского производства

В Украине разработали автономную мобильную солнечную станцию ​​PV.Ciч 3000/300. Она способна обеспечить электроэнергией объекты, у которых отсутствует централизованное электроснабжение.

Емкости аккумуляторов без подзарядки хватит ориентировочно на несколько дней работы холодильника, трех часов работы электродрели или для того, чтобы вскипятить 30 литров воды в электрочайнике.

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Ранее мы писали, что что Украина хочет добывать зеленый водород вместе с Германией. Также мы рассказывали об уникальном грузовике, который недавно представили в Великобритании.

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