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У Фінляндії розробили чудо-батарею для клімату: у чому її унікальність

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 17:27
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Ключовий елемент нового пристрою – будівельний пісок, який є простим та економічним способом зберігання енергії
У Фінляндії розробили піщану батарею, яка дозволяє акумулювати тепло
У Фінляндії розробили піщану батарею, яка дозволяє акумулювати тепло / Фото: Getty Images, BBC, Колаж: Сьогодні

Фінським вченим першим у світі вдалося створити піщану батарею, яка здатна зберігати "зелену" енергію місяцями.

Як повідомляє BBC, це допоможе вирішити проблему постачання електрики на цілий рік.

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Зазначається, що винахід використовує низькосортний пісок і заряджається теплом, що отримує з енергії сонця та вітру.

Пісок акумулює тепло за температури близько 500 градусів Цельсія, що дозволяє обігрівати будинки взимку, коли така енергія коштує дорожче.

Питання "зеленої" енергетики гостро постало для Фінляндії після того, як Росія розпочала велику війну проти України. Справа в тому, що Фінляндія сильно залежить від російського газу, але купувати й надалі енергоресурси агресора країна не хоче.

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Тому вчені розробили та встановили новий пристрій – піщану батарею. Її ключовий елемент – близько 100 тонн будівельного піску, який є простим та економічним способом зберігання енергії.

Унікальна сонячна станція українського виробництва

В Україні розробили автономну мобільну сонячну станцію PV.Ciч 3000/300. Вона здатна забезпечити електроенергією об'єкти, у яких відсутнє централізоване електропостачання.

Ємності акумуляторів без підзарядки вистачить приблизно на кілька днів роботи холодильника, трьох годин роботи електродриля або для того, щоб закип'ятити 30 літрів води в електрочайнику.

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Раніше ми писали, що Україна хоче видобувати зелений водень разом з Німеччиною. Також ми розповідали про унікальну вантажівку, яку нещодавно представили у Великій Британії.

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