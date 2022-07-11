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СЕГОДНЯ Industry Строительство

Так уже не делают: что спасет ваш ремонт в квартире

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 13:28
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Рассказываем, как не следует поступать во время ремонта и чем заменить устаревшие элементы
Кратко о том, что не следует делать во время ремонта
Кратко о том, что не следует делать во время ремонта / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Комплексный ремонт – довольно дорогое удовольствие, именно поэтому перед его началом следует учесть все возможные "за" и "против", чтобы не влететь в копейку.

Редакция "Сегодня" собрала рекомендации современных дизайнеров и предлагает узнать, как не стоит делать ремонт, чем заменить старые элементы и сколько они стоят.

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Обычный унитаз-компакт стоимостью от 7,5 до 12,2 тыс. грн уходит в прошлое. Вместо громоздких решений в виде сиденья с большим бачком предпочитают инсталляции – вмонтированные в стену объекты.

Унитаз-компакт, актуальные цены
Унитаз-компакт, актуальные цены / Фото: скриншот

При унитазах-инсталляции придется отдать от 12,7 тыс. грн, но есть и более дешевый вариант подвесных унитазов, цены на которые стартуют от 5,4 тыс. грн.

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Унитаз-инсталляция, актуальные цены
Унитаз-инсталляция, актуальные цены / Фото: скриншот

Подвесной унитаз, актуальные цены
Подвесной унитаз, актуальные цены / Фото: скриншот

Порог в санузле – это тоже вчерашний день, ведь он мало кого спасет от потопа в случае прорыва трубы, но сильно удешевит дизайн. Чтобы предотвратить катастрофу в ванной, можно установить датчики протекания, которые стоят от 400 до 1000 грн за штуку или от 6000 грн за комплект.

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Датчики протечки воды, актуальные цены
Датчики протечки воды, актуальные цены / Фото: скриншот

Что касается порогов в ванной, их можно заменить небольшими алюминиевыми порожками на стыках, не мешающих ходьбе. Стоимость одной штуки составляет от 50 до 170 грн в зависимости от размера и дизайна (часто такие товары стилизуют под дерево).

Алюминиевые порожки, актуальные цены
Алюминиевые порожки, актуальные цены / Фото: скриншот

Плинтусы и наличники дизайнеры предлагают делать в цвет двери. Другие случаи могут диктовать авторские проекты, когда дверь скрыта.

Наличники, актуальные цены
Наличники, актуальные цены / Фото: скриншот

За наличники в украинских магазинах просят 183-225 грн, а за плинтусы придется отдать от 50 до 600 грн за штуку в зависимости от вида и материала.

Плинтусы, актуальные цены
Плинтусы, актуальные цены / Фото: скриншот

Среди интернет-предложений можно найти даже плинтус с подсветкой, за погонный метр такого товара просят 220 грн.

Плинтус с подсветкой, актуальна цена
Плинтус с подсветкой, актуальна цена / Фото: скриншот

Глянцевые натяжные потолки дизайнеры не рекомендуют делать, хотя до сих пор на рынке есть немало предложений по цене от 200 грн. за квадратный метр. Лучшим вариантом называют матовые натяжные потолки, которые на первый взгляд не отличимы от обычных, к тому же стоимость такая же – от 200 грн за "квадрат".

Глянцевый натяжной потолок
Глянцевый натяжной потолок / Фото: скриншот

Матовый натяжной потолок
Матовый натяжной потолок / Фото: скриншот

Так называемый фартук в ванной или на кухне обязательно следует закрывать. Для этого подойдет алюминиевая полоска или уголок, придающая общему виду аккуратности. Ее стоимость от 38 грн за штуку.

Алюминиевые полоски, актуальные цены
Алюминиевые полоски, актуальные цены / Фото: скриншот

Керамическую плитку или фриз для фартука можно купить в интернет-магазинах по цене от 20 до 100 грн за штуку.

Керамическая плитка, актуальные цены
Керамическая плитка, актуальные цены / Фото: скриншот

Скандинавский дизайн в квартире

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что такое скандинавский дизайн интерьера и сколько стоит его обустроить в своей квартире. Прежде всего – это сочетание простоты и функциональности. Мебель должна быть максимально мобильной и в минимальных количествах.

Цветовое оформление подразумевает спокойные, пастельные оттенки, без слишком ярких вкраплений. Предпочитается элементы из дерева, камня и стекла, а также растениям.

За популярные диванчики в стиле сканди в зависимости от материала, размера и функциональности придется отдать от 16 до 47 тыс. грн. Цены на кресла стартуют от 6500 грн., часто они идут в комплекте с пуфом для ног или подушками.

Дополнением станет деревянный журнальный столик, продающийся по цене от 3800 до 18,5 тыс. грн, а также несколько деревянных стульев – по 2-3 тыс. грн за штуку. Можно купить сразу целый "обеденный набор", куда входит стол и 4-6 стульев стоимостью 13-21 тыс. грн.

Люстры в этом дизайне тоже очень особенные, они имеют как четкие геометрические формы, так и интересные решения с плавными переходами. Каркас может быть металлический или деревянный с LED-лампой. Цены колеблются в пределах 1000–5000 грн. Подробнее – в нашем материале.

Мы также рассказывали, сколько стоит отстроить Мариуполь по предварительным подсчетам, и писали о правительственном плане послевоенного восстановление Украины.

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