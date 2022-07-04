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Станет еще лучше, чем раньше: как в Украине будут отстраивать жилье и энергосектор

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 17:56
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Кратко о главных планах правительства на восстановление и послевоенное отстраивание Украины
В течение 10 лет в Украине должны реализовать более 800 проектов по восстановлению и модернизации
В течение 10 лет в Украине должны реализовать более 800 проектов по восстановлению и модернизации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

4 июля в швейцарском Лугано стартовала конференция на тему восстановления Украины. На ней представили план послевоенного восстановления страны и программы для достижения ключевых результатов.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, как правительство намерено отстраивать Украину в соответствии с планом и на чем сосредоточится главное внимание.

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План рассчитан на 10 лет: за это время должно реализовать 850 проектов общей стоимостью 750 млрд долларов. Главным источником финансирования называют конфискованные активы РФ.

Первая часть плана предусматривает большее количество проектов, которые должны быть осуществлены в течение 2023-2025 годов. Остальные должны реализовать с 2026 по 2032 годы. Ежегодный рост ВВП должен составить 7%.

Национальные программы касаются самых разных сфер жизни. В зависимости от поставленных задач на них будут выделять от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов. Приоритетными направлениями являются:

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  • укрепление обороны и безопасности (50 млрд долл. инвестиций);
  • восстановление чистой и защищенной среды (20 млрд долл.);
  • интеграция в ЕС и расширение логистики (160 млрд долл.);
  • энергетическая независимость и "зеленый" курс (130 млрд долл.);
  • модернизация жилья и инфраструктуры (250 млрд долл.);
  • обеспечение конкурентного доступа к капиталу (75 млрд долл.) и т.д.

Восстановление жилья и инфраструктуры

Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов предполагает сотни больших и малых проектов. В частности, новое жилье будут строить с обеспечением энергоэффективности и безбарьерности, с качественными сетями водоотведения и водоснабжения.

Предусмотрено также строительство новых очистных сооружений и систем централизованного охлаждения. Будут устанавливаться и тепловые насосы для обеспечения потребностей в отоплении. В сельской местности будут добывать биодизель, а биомассу использовать для отопления.

Уже готовые инвестиционные квартиры государство будет выкупать для наполнения фондов социального и временного жилья. Имеющиеся нежилые помещения будут оборудованы для временного проживания. Предлагают также проект по возмещению (компенсации) стоимости аренды определенным уязвимым группам населения.

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Чтобы избежать возможного дефицита, украинские производители будут активно производить окна (5-6 млн единиц в год), стекло (300 тыс. тонн в год), термоизоляционные материалы (13 млн кубометров в год). Для формирования запасов оборудования и запасных частей будут создаваться логистические хабы, а сами дома должны возводить с близким к нулевому уровню энергопотребления (NZEB).

В жилых домах будут массово заменять газовые котлы тепловыми насосами и осуществлять программы по термомодернизации. Запустят также пилотный проект строительства жилья с нулевым уровнем выбросов парниковых газов (ZEB).

Среди прочего, реализуют проект "Энерголес", предусматривающий выращивание на сельских территориях энергетических растений для обеспечения топливом бюджетных учреждений.

Проекты в сфере энергетики

Многие важные инициативы планируют осуществить в сфере энергетики, серьезный акцент сделают на развитии "зеленой" инфраструктуры и обеспечении страны собственными ресурсами. В первую очередь имеют:

  • отстроить поврежденные оккупантами поврежденные энергетические объекты, в частности, Кременецкую, Черниговскую и Ахтырскую ТЭЦ;
  • завершить нефтепровод Адамова Застава – Броды;
  • увеличить ядерные мощности страны (модернизация объектов, достройка новых блоков на Хмельницкой АЭС, строительство завода по производству ядерного топлива и хранение отходов).

Энергетические мощности должны расти: построят пиковые мощности на 1,5-2 ГВт и аккумуляторы на 0,7-1 ГВт. Будут развивать умные сети (smart grids). Украинские производители также должны наладить производство оборудования для ветровой энергетики – башни, трансформаторы, кабели, батареи.

Построят новые гидроэлектростанции мощностью 3,5 ГВт, наладят производство водорода и инфраструктуру для его транспортировки. В украинских подземных хранилищах будут храниться запасы газа как для Украины, так и для поставок в ЕС. Украина получит доступ к LNG-терминалам Польши, Греции, Хорватии, Турции, Италии, Германии.

Имеющуюся газотранспортную систему модернизируют для сокращения выбросов метана, а также наладят разработку газа из плотных пород до 4,2 млрд кубометров в год. Запасов нефти и нефтепродуктов в Украине всегда должно быть на 30 дней.

Кроме того, намерены построить новый нефтеперерабатывающий завод (до 10 млн тонн) и развивать производство биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биометана, биомассы) из сельскохозяйственной продукции, остатков и отходов.

Разработка газа из традиционных месторождений в Украине должна достигать 10 млрд кубометров в год. В Европу будут продавать украинские энергоносители, расширят каналы поставки нефтепродуктов.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украину должны зайти новые инвестиции, а также писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.

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