Стане ще краще, ніж раніше: як в Україні відбудовуватимуть житло та енергосектор

Коротко про головні плани уряду на відновлення та повоєнну відбудову України

Упродовж 10 років в Україні мають реалізувати понад 800 проєктів з відбудови та модернізації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

4 липня в швейцарському Лугано стартувала конференція на тему відновлення України. На ній презентували план післявоєнного відновлення країни та програми для досягнення ключових результатів.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, як уряд має намір відбудовувати Україну відповідно до плану та на чому зосередять головну увагу.

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План розрахований на 10 років: за цей час мають реалізувати 850 проєктів загальною вартістю 750 млрд доларів. Головним джерелом фінансування називають конфісковані активи РФ.

Перша частину плану передбачає більшу кількість проєктів, які мають втілити упродовж 2023-2025 років. Решту мають реалізувати з 2026 по 2032 роки. Щорічне зростання ВВП має становити 7%.

Національні програми стосуються найрізноманітніших сфер життя. Залежно від поставлених завдань, на них виділятимуть від кількох сотень мільйонів до кількох мільярдів доларів. Пріоритетними напрямками є:

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зміцнення оборони і безпеки (50 млрд дол. інвестицій);

відбудова чистого і захищеного середовища (20 млрд дол.);

інтеграція в ЄС та розширення логістики (160 млрд дол.);

енергетична незалежність та "зелений" курс (130 млрд дол.);

модернізація житла та інфраструктури (250 млрд дол.);

забезпечення конкурентного доступу до капіталу (75 млрд дол.) та ін.

Відбудова житла й інфраструктури

Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів передбачає сотні великих та малих проєктів. Зокрема нове житло будуватимуть із забезпеченням енергоефективності та безбар’єрності, з якісними мережами водовідведення та водопостачання.

Передбачене також зведення нових очисних споруд та систем централізованого охолодження. Встановлюватимуть і теплові насоси для забезпечення потреб в опаленні. У сільській місцевості видобуватимуть біодизель, а біомасу використовуватимуть для опалення.

Уже готові інвестиційні квартири держава викуповуватиме для наповнення фондів соціального й тимчасового житла. Наявні нежитлові приміщення переобладнуватимуть для тимчасового проживання. Пропонують також проєкт з відшкодування (компенсації) вартості оренди визначеним вразливим групам населення.

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Щоб уникнути можливого дефіциту, українські виробники активно продукуватимуть вікна (5-6 млн одиниць на рік), скло (300 тис. тонн на рік), термоізоляційні матеріали (13 млн кубометрів на рік). Для формування запасів устаткування й запасних частин створюватимуть логістичні хаби, а самі будинки мають зводити з близьким до нульового рівнем енергоспоживання (NZEB).

У житлових будинках масово замінятимуть газові котли на теплові насоси й здійснюватимуть програми з термомодернізації. Запустять також пілотний проєкт будівництва житла з нульовим рівнем викидів парникових газів (ZEB).

Серед іншого, реалізують проєкт "Енерголіс", який передбачає вирощування на сільських територіях енергетичних рослин для забезпечення паливом бюджетних установ.

Проєкти в сфері енергетики

Багато важливих ініціатив планують здійснити у сфері енергетики, серйозний акцент зроблять на розвитку "зеленої" інфраструктури та забезпеченню країни власними ресурсами. Насамперед мають:

відбудувати пошкоджені окупантами пошкоджені енергетичні об’єкти, зокрема Кременецьку, Чернігівську та Охтирську ТЕЦ;

завершити нафтопровід Адамова Застава – Броди;

збільшити ядерні потужності країни (модернізація об’єктів, добудова нових блоків на Хмельницькій АЕС, спорудження заводу з виробництва ядерного палива та зберігання відходів).

Енергетичні потужності мають зростати: збудують пікові потужності на 1,5-2 ГВт і акумулятори на 0,7-1 ГВт. Розвиватимуть розумні мережі (smart grids). Українські виробники також мають налагодити продукування обладнання для вітрової енергетики – вежі, трансформатори, кабелі, батареї.

Збудують нові гідроелектростанції потужністю 3,5 ГВт, налагодять виробництво водню та інфраструктуру для його транспортування. В українських підземних сховищах зберігатимуть запаси газу як для України, так і для постачання в ЄС. Україна матиме доступ до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, Німеччини.

Наявну газотранспортну систему модернізують для скорочення викидів метану, а також налагодять розробку газу зі щільних порід до 4,2 млрд кубометрів на рік. Запасів нафти та нафтопродуктів в Україні завжди має бути на 30 і більше днів.

Окрім цього, мають намір збудувати новий нафтопереробний завод (до 10 млн тонн) та розвивати виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси) із сільськогосподарської продукції, залишків та відходів.

Розробка газу з традиційних родовищ в Україні має сягати 10 млрд кубометрів на рік. В Європу продаватимуть українську енергоносії, розширять канали постачання нафтопродуктів.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україну мають зайти нові інвестиції, а також писали, скільки грошей виділить ЄС на відбудову нашої країни.