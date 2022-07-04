Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Стане ще краще, ніж раніше: як в Україні відбудовуватимуть житло та енергосектор

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 17:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Коротко про головні плани уряду на відновлення та повоєнну відбудову України
Упродовж 10 років в Україні мають реалізувати понад 800 проєктів з відбудови та модернізації
Упродовж 10 років в Україні мають реалізувати понад 800 проєктів з відбудови та модернізації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

4 липня в швейцарському Лугано стартувала конференція на тему відновлення України. На ній презентували план післявоєнного відновлення країни та програми для досягнення ключових результатів.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, як уряд має намір відбудовувати Україну відповідно до плану та на чому зосередять головну увагу.

Реклама

План розрахований на 10 років: за цей час мають реалізувати 850 проєктів загальною вартістю 750 млрд доларів. Головним джерелом фінансування називають конфісковані активи РФ.

Перша частину плану передбачає більшу кількість проєктів, які мають втілити упродовж 2023-2025 років. Решту мають реалізувати з 2026 по 2032 роки. Щорічне зростання ВВП має становити 7%.

Національні програми стосуються найрізноманітніших сфер життя. Залежно від поставлених завдань, на них виділятимуть від кількох сотень мільйонів до кількох мільярдів доларів. Пріоритетними напрямками є:

Реклама
  • зміцнення оборони і безпеки (50 млрд дол. інвестицій);
  • відбудова чистого і захищеного середовища (20 млрд дол.);
  • інтеграція в ЄС та розширення логістики (160 млрд дол.);
  • енергетична незалежність та "зелений" курс (130 млрд дол.);
  • модернізація житла та інфраструктури (250 млрд дол.);
  • забезпечення конкурентного доступу до капіталу (75 млрд дол.) та ін.

Відбудова житла й інфраструктури

Відновлення та модернізація житла та інфраструктури регіонів передбачає сотні великих та малих проєктів. Зокрема нове житло будуватимуть із забезпеченням енергоефективності та безбар’єрності, з якісними мережами водовідведення та водопостачання.

Передбачене також зведення нових очисних споруд та систем централізованого охолодження. Встановлюватимуть і теплові насоси для забезпечення потреб в опаленні. У сільській місцевості видобуватимуть біодизель, а біомасу використовуватимуть для опалення.

Уже готові інвестиційні квартири держава викуповуватиме для наповнення фондів соціального й тимчасового житла. Наявні нежитлові приміщення переобладнуватимуть для тимчасового проживання. Пропонують також проєкт з відшкодування (компенсації) вартості оренди визначеним вразливим групам населення.

Реклама

Щоб уникнути можливого дефіциту, українські виробники активно продукуватимуть вікна (5-6 млн одиниць на рік), скло (300 тис. тонн на рік), термоізоляційні матеріали (13 млн кубометрів на рік). Для формування запасів устаткування й запасних частин створюватимуть логістичні хаби, а самі будинки мають зводити з близьким до нульового рівнем енергоспоживання (NZEB).

У житлових будинках масово замінятимуть газові котли на теплові насоси й здійснюватимуть програми з термомодернізації. Запустять також пілотний проєкт будівництва житла з нульовим рівнем викидів парникових газів (ZEB).

Серед іншого, реалізують проєкт "Енерголіс", який передбачає вирощування на сільських територіях енергетичних рослин для забезпечення паливом бюджетних установ.

Проєкти в сфері енергетики

Багато важливих ініціатив планують здійснити у сфері енергетики, серйозний акцент зроблять на розвитку "зеленої" інфраструктури та забезпеченню країни власними ресурсами. Насамперед мають:

  • відбудувати пошкоджені окупантами пошкоджені енергетичні об’єкти, зокрема Кременецьку, Чернігівську та Охтирську ТЕЦ;
  • завершити нафтопровід Адамова Застава – Броди;
  • збільшити ядерні потужності країни (модернізація об’єктів, добудова нових блоків на Хмельницькій АЕС, спорудження заводу з виробництва ядерного палива та зберігання відходів).

Енергетичні потужності мають зростати: збудують пікові потужності на 1,5-2 ГВт і акумулятори на 0,7-1 ГВт. Розвиватимуть розумні мережі (smart grids). Українські виробники також мають налагодити продукування обладнання для вітрової енергетики – вежі, трансформатори, кабелі, батареї.

Збудують нові гідроелектростанції потужністю 3,5 ГВт, налагодять виробництво водню та інфраструктуру для його транспортування. В українських підземних сховищах зберігатимуть запаси газу як для України, так і для постачання в ЄС. Україна матиме доступ до LNG-терміналів Польщі, Греції, Хорватії, Туреччини, Італії, Німеччини.

Наявну газотранспортну систему модернізують для скорочення викидів метану, а також налагодять розробку газу зі щільних порід до 4,2 млрд кубометрів на рік. Запасів нафти та нафтопродуктів в Україні завжди має бути на 30 і більше днів.

Окрім цього, мають намір збудувати новий нафтопереробний завод (до 10 млн тонн) та розвивати виробництво біопалива (біоетанолу, біодизелю, біометану, біомаси) із сільськогосподарської продукції, залишків та відходів.

Розробка газу з традиційних родовищ в Україні має сягати 10 млрд кубометрів на рік. В Європу продаватимуть українську енергоносії, розширять канали постачання нафтопродуктів.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україну мають зайти нові інвестиції, а також писали, скільки грошей виділить ЄС на відбудову нашої країни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
🚘 Актуалка для власників авто
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.8
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.4/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.25/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.6
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Green energy 🍀
У Китаї випробували унікальну технологію
Читати
Торгівля
Найбільші партнери США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Японія Японія
$210,1
5
Німеччина Німеччина
$200,4
6
Південна Корея Південна Корея
$160,8
7
Британія Британія
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Індія Індія
$113,4
10
В'єтнам В'єтнам
$112,8
Більше
Енергоринок
Як ЄС розриває зв'язки із РФ👇
Читати
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,53 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти