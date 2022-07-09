Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Россия сдается? Почему в Кремле обещают ЕС больше газа по "Северному потоку"

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июля, 17:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Назревает прецедент, когда две страны G7 обходят санкции, введенные против России
Россия договаривается с ЕС по газовой турбине для "Северного потока"
Россия договаривается с ЕС по газовой турбине для "Северного потока" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кремль пообещал увеличить поставки газа в Европу взамен на возвращение турбины для газопровода "Северный поток-1", которая сейчас находится в Канаде.

Об этом сообщает издание Reuters.

Реклама

Отмечается, что Турбину построила германская компанией Siemens Energy Canada, сейчас ее ремонтируют на заводах компании в канадском Монреале. Но вернуть ее в РФ невозможно из-за санкций, которые Канада ввела после нападения России на Украину. Эти санкции запрещают экспорт определенных товаров и технологий в Россию, включая турбину.

Сейчас же правительства Канады и Германии почти договорились вернуть газовую турбину России. В Москве ранее заявляли, что отсутствие турбины стало причиной сокращения поставок голубого топлива в Европу.

Новый шантаж Кремля

Тем временем в Министерстве экономики Украины уверены, что Россия не восстановит поставки газа в Европу, а просто шантажирует ЕС, чтобы получить назад свою турбину.

Реклама

Так, по словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас правительство России врет о том, что без турбины Siemens газопровод "Северный поток-1" не будет работать на полную мощность.

"Это абсолютный шантаж, потому что там 8 турбин, а сегодня работают только 3. Это абсолютно не связано с той турбиной, которая находится в Канаде", – заявил Герман Галущенко.

"Сегодня" ранее уже писали, что Украина потребовала от Канады не возвращать турбину для российского обходного газопровода "Северный поток-1" после ремонта. Также мы рассказывали, почему "Северный поток-1" нужно немедленно остановить.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Американские горки
Что будет с долларом?
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять