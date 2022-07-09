Россия сдается? Почему в Кремле обещают ЕС больше газа по "Северному потоку"

Назревает прецедент, когда две страны G7 обходят санкции, введенные против России

Россия договаривается с ЕС по газовой турбине для "Северного потока" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кремль пообещал увеличить поставки газа в Европу взамен на возвращение турбины для газопровода "Северный поток-1", которая сейчас находится в Канаде.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Отмечается, что Турбину построила германская компанией Siemens Energy Canada, сейчас ее ремонтируют на заводах компании в канадском Монреале. Но вернуть ее в РФ невозможно из-за санкций, которые Канада ввела после нападения России на Украину. Эти санкции запрещают экспорт определенных товаров и технологий в Россию, включая турбину.

Сейчас же правительства Канады и Германии почти договорились вернуть газовую турбину России. В Москве ранее заявляли, что отсутствие турбины стало причиной сокращения поставок голубого топлива в Европу.

Новый шантаж Кремля

Тем временем в Министерстве экономики Украины уверены, что Россия не восстановит поставки газа в Европу, а просто шантажирует ЕС, чтобы получить назад свою турбину.

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Так, по словам министра энергетики Германа Галущенко, сейчас правительство России врет о том, что без турбины Siemens газопровод "Северный поток-1" не будет работать на полную мощность.

"Это абсолютный шантаж, потому что там 8 турбин, а сегодня работают только 3. Это абсолютно не связано с той турбиной, которая находится в Канаде", – заявил Герман Галущенко.

"Сегодня" ранее уже писали, что Украина потребовала от Канады не возвращать турбину для российского обходного газопровода "Северный поток-1" после ремонта. Также мы рассказывали, почему "Северный поток-1" нужно немедленно остановить.