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Новая атака "Газпрома": как Россия хочет вернуть ЕС на свой газовый крючок

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 июля, 11:09
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Россия продолжает шантажировать мир и пытается ослабить санкции. Рассказываем, что придумали в Кремле в этот раз
Россия шантажирует ЕС турбиной для "Северного потока"
Россия шантажирует ЕС турбиной для "Северного потока" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия шантажирует европейские страны газом, чтобы заставить вернуть турбину для обходного газопровода "Северный поток-1" после ремонта. В Кремле таким образом надеются создать прецендент, чтобы ослабить санкции.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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По его словам, сейчас правительство России врет о том, что без турбины Siemens газопровод не будет работать на полную мощность.

"Это абсолютный шантаж, потому что там 8 турбин, а сегодня работают только 3. Это абсолютно не связано с той турбиной, которая находится в Канаде", – заявил Герман Галущенко.

По словам министра, РФ ежедневно поставляла в Европу около 167 млн кубометров газа. Сейчас этот объем уменьшился на 100 млн.

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Российский "Газпром" объясняет, что якобы не может поставлять больше через трубопровод "Северный поток – 1" из-за проблем с турбиной.

Но Герман Галущенко уверен, что увеличить поставки газа в Европу можно, если использовать украинский транзит. Но Россия этого не хочет и пытается благодаря газа снизить давление международных санкций.

"Здесь вопрос для россиян не в турбине, а в том, чтобы сделать прецедент, что можно какой-то определенный товар вытянуть из санкций. Это очень опасный прецедент", – добавил министр.

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Канада вернет турбину РФ?

Канада почти договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока", ставшей формальным поводом для России, чтобы ограничить поставки газа по этому газопроводу. При этом Украина выступает против таких договоренностей ссылаясь на санкции.

Отметим также, что 7 июля министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил вернуть газоперекачивающие агрегаты для "Северного потока", сославшись на то, что этот газопровод критично важен Берлину, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

Он предложил передать турбины не России, а Германии, если дело "в юридическом вопросе".

"Сегодня" ранее рассказывали, что российский "Газпром" лишится крупного хранилища голубого топлива в Австрии. Также мы писали, как "Газпром" пытается устроить мощнейший энергетический кризис в Европе.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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