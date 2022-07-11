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Цены на газ изменятся кардинально: что бьет по стоимости голубого топлива

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 июля, 13:21
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Рассказываем, почему ближайшие два года будут очень тяжелыми для Европы по ценам на голубое топливо
Европе грозит резкое подорожание природного газа
Европе грозит резкое подорожание природного газа / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Природный газ в Европе будет дорожать как минимум до 2024 года из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Сперва предполагалось, что война продлится не больше двух месяцев, поэтому голубое топливо не успеет сильно подорожать. Но ЗСУ успешно сдерживают натиск российских войск, контрнаступают и освобождают ранее занятые российскими оккупантами территории в разных регионах страны. Поэтому боевые действия до сих пор не утихли и 2023 год будет очень тяжелым для Европы по ценам на газ.

Более того эксперт по энергетике Хавьер Блас ожидает, что эти проблемы, скорее всего, перейдут и в 2024 год, посколько промышленность несет несет расходы уже сейчас.

"Еще в марте немецкий производитель мог зафиксировать цены на газ на весь 2023 год на уровне около 80 евро за мегаватт/час; теперь ему приходится платить рекордно высокие 145 евро, чтобы хеджировать тот же ценовой риск", – говорится в материале агентства.

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Что сейчас происходит с ценами на газ

Согласие Канады передать турбину ключевого российского трубопровода "Северный поток" в Германию привели к падению стоимости природного газа в ЕС.

Так, базовые фьючерсы на голубое топливо упали сразу на 12% на бирже ICE. Стоимость августовского фьючерса на бирже Title Transfer Facility (TTF) тоже снизилась до 1620 долларов за тысячу кубометров, или 154,4 евро за МВт/ч.

Ранее мы уже рассказывали, почему российский газопровод "Северный поток" не будет работать с 11 июля. Узнайте также о том, как "Нафтогаз" движется к монополии на газовом рынке Украины.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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