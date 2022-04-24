Цены на газ в Европе рекордно снижаются — что происходит

Рассказываем, что происходит с биржевыми фьючерсами на газ в Европе

Биржевая цена на газ в Европе начала снижаться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня почти за три недели после того, как Евросоюз предложил компаниям продолжать платить за экспорт природного газа в евро.

Об этом свидетельствуют данные с биржи ICE.

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Цена газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставками 22 апреля снизилась на 7,8%, (до 96,85 евро за 1 МВт·ч).

Эквивалентный контракт в Великобритании упал в цене на 8,5%. Вместе с тем в Германии паралелльно с газом подешевела электроэнергия (на 6,3%).

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Отметим, что еще двумя неделями ранее цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставками 22 апреля приближалась к отметке 300 евро за 1 МВт·ч.

Ситуация с российскими ресурсами

В начале весны 2022 года цена газа на европейском спотовом рынке составила более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. 4 марта она достигла исторического максимума в 2,4 тысячи долларов, а 7 марта выросла до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

В то же время разница цен между российской нефтью Urals и эталоном Brent приблизилась к 25 долларам за баррель. Ранее оба сорта стоили одинаково, но россиянам пришлось сделать большие скидки, чтобы удержать покупателей из-за санкций Запада.

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Ранее мы рассказывали, что происходит с ценами на нефть и что придумали в РФ, чтобы обойти нефтяное эмбарго.