В России придумали, как обходить эмбарго на нефть — что скажет Запад

В Кремле считают, что есть сразу несколько способов сохранить торговлю энергоресурсами

Как обойти эмбарго на нефть: в РФ придумали план / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока Евросоюз готовится к запрету торговли российской нефтью из-за вторжения РФ в Украину, в Кремле уже вовсю изучают варианты обхода будущих санкций, чтобы и дальше торговать энергоресурсами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Реклама

Как Россия собирается обходить санкции

По словам директора Фонда энергетического развития РФ Сергея Пикина, власти рассматривают возможность и дальше торговать нефтью путем смены флага танкера.

"На самом деле вопрос изменения маршрутов и направления транспортировки — это прежде всего вопрос флага, У России своих танкеров нет, но как показывает практика, никакие санкции никогда не останавливают собственников морских судов, и они без проблем будут оказывать услуги перевозки российской нефти", – говорит он.

Реклама

Еще один вариант — разбавлять российскую нефть с нефтью других сортов. По такому принципу работает компания Shell: она и дальше покупает сырье из РФ и и смешивает с нефтью других сортов, получая пресловутую "латвийскую смесь". Вероятно, один из ключей к решению проблемы — это появление аналогов, например — "турецкой смеси".

Данные о добыче и экспорте газа и нефти в РФ под запретом

С недавних пор Россия закрыла данные о добыче и экспорте нефти и газа. Объясняется это тем, что такая информация "быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников".

Тем временем в мире увеличивается количество стран, которые декларируют планы об отказе от российских энергоресурсов. Например, Сербия уже в 2023 году планирует экспортировать сжиженный природный газ из Греции (СПГ) и природный газ из Азербайджана.

Реклама

Поставлять газ будут через интерконнектор между Сербией и Болгарией (IBS). Он должен заработать следующей осенью.

Ранее мы рассказывали, что мировые цены на нефть продолжают расти, и писали, что происходит с экспортом черного золота из РФ.