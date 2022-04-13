Нефть снова дорожает – что происходит с ценами на Brent и WTI

На фоне роста цен продолжает снижаться добыча нефти в РФ – второго по величине экспортера нефти в мире

На мировых рынках наблюдается рост цен на популярные марки нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть продолжают расти из-за опасений, что в мире сократятся поставки черного золота из-за санкций в отношении РФ, которая продолжает вести войну против Украины.

Об этом сообщает издание Reuters.

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В среду, 13 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 0,6%, до 101,20 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 6% на предыдущей сессии.

Тем временем в России заявляют, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик, поэтому нефтяные аналитики считают, что риск перебоев с поставками нефти сохранится и в дальнейшем.

В то же время в самой РФ продолжают падать объемы добычи нефти и газового конденсата. Судя по последним данным, 11 апреля добыча была ниже 10 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с июля 2020 года.

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Добыча нефтепродуктов снижается из-за санкций, которые против России за вторжение в Украину ввели многие страны, и логистических ограничений, которые препятствуют торговле.

Ситуация с энергоносителями

На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.

Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

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Ранее мы рассказывали, что крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от покупки нефти из РФ, и писали, что Китай выступает против ограничительных мер и отказывается осуждать войну России против Украины.