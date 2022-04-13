Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Нефть снова дорожает – что происходит с ценами на Brent и WTI

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 11:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На фоне роста цен продолжает снижаться добыча нефти в РФ – второго по величине экспортера нефти в мире
На мировых рынках наблюдается рост цен на популярные марки нефти
На мировых рынках наблюдается рост цен на популярные марки нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть продолжают расти из-за опасений, что в мире сократятся поставки черного золота из-за санкций в отношении РФ, которая продолжает вести войну против Украины.

Об этом сообщает издание Reuters.

Реклама

В среду, 13 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 105,23 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 0,6%, до 101,20 долларов за баррель. Оба контракта выросли более чем на 6% на предыдущей сессии.

Тем временем в России заявляют, что мирные переговоры с Украиной зашли в тупик, поэтому нефтяные аналитики считают, что риск перебоев с поставками нефти сохранится и в дальнейшем.

В то же время в самой РФ продолжают падать объемы добычи нефти и газового конденсата. Судя по последним данным, 11 апреля добыча была ниже 10 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с июля 2020 года.

Реклама

Добыча нефтепродуктов снижается из-за санкций, которые против России за вторжение в Украину ввели многие страны, и логистических ограничений, которые препятствуют торговле.

Ситуация с энергоносителями

На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.

Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от покупки нефти из РФ, и писали, что Китай выступает против ограничительных мер и отказывается осуждать войну России против Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
26,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять