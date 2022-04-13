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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Нафта знову дорожчає – що відбувається з цінами на Brent та WTI

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 11:33
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На тлі зростання цін продовжує знижуватися видобуток нафти в РФ – другого за величиною експортера нафти у світі
На світових ринках спостерігається зростання цін на популярні марки нафти
На світових ринках спостерігається зростання цін на популярні марки нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту продовжують зростати через побоювання, що у світі скоротяться постачання чорного золота через санкції відносно РФ, яка продовжує вести війну проти України.

Про це повідомляє видання Reuters.

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У середу, 13 квітня, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,6% до 105,23 доларів за барель, у той час як ф'ючерси на американську нафту WTI піднялися на 0,6% до 101,20 доларів за барель. Обидва контракти зросли на понад 6% на попередній сесії.

Тим часом у Росії заявляють, що мирні переговори з Україною зайшли в глухий кут, тому нафтові аналітики вважають, що ризик перебоїв з постачанням нафти збережеться й надалі.

Водночас у самій РФ продовжують падати обсяги видобутку нафти та газового конденсату. Судячи з останніх даних, 11 квітня видобуток був нижче 10 млн барелів на добу. Це найнижчий рівень з липня 2020 року.

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Видобуток нафтопродуктів знижується через санкції, які проти Росії за вторгнення в Україну запровадили багато країн, та логістичні обмеження, що перешкоджають торгівлі.

Ситуація з енергоносіями

На імпорт російської нафти явні заборони були введені лише у США та Великій Британії. Однак на біржовому ринку помітні тривалі коливання, а експорт чорного золота з країни різко скоротився.

Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж за попередній тиждень.

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Раніше ми розповідали, що найбільший нафтопереробник Індії відмовився від покупки нафти з РФ, і писали, що Китай виступає проти обмежувальних заходів та відмовляється засуджувати війну Росії проти України.

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