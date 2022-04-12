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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Найбільша нафтова корпорація Індії відмовилася від співпраці з РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 16:20
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Азіатському ринку російська нафта теж не потрібна
Індія відмовилася від російської нафти
Індія відмовилася від російської нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільший нафтопереробник Індії вирішив не купувати російську нафту Urals та інші сорти нафти з РФ.

Про це повідомляє видання Reuters.

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За інформацією журналістів, Indian Oil вже повідомила учасників ринку, що нафту сортів Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals виключено з торгів, які завершаться у вівторок, 12 квітня.

Нафта для Індії

Росія намагається знайти нові ринки збуту своєї нафти, ціна якої сильно знизилася через шквал санкцій з боку США та ЄС за вторгнення РФ до України. Індія вирішила скористатися цією ситуацією та збільшити імпорт дешевої нафти Urals.

Покупцем 2 млн барелів нафти стала компанія, власником якої є уряд Індії – Hindustan Petroleum Corp. Інші держкомпанії готуються купувати більше російської нафти з дисконтом: деякі з них вже мають угоду на постачання у 2022 році двох мільйонів тонн нафти.

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Раніше ми писали, що поки у світі дешевшає нафта, РФ через війну в Україні продовжує втрачати світових партнерів: нафтосервісна компанія Calfrac Well Services з Канади відмовилася від інвестицій у РФ.

Також ми розповідали, що Росія пропонувала свою нафту Індії з величезною знижкою.

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