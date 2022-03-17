Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В ходу рупии и рубли: Индия, несмотря на санкции, планирует покупать энергоносители и товары из России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 марта, 15:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Индии налаживают торговые отношения с Россией и не учитывают международные санкции
Индия договаривается о торговле с Россией
Индия договаривается о торговле с Россией / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Главный банк Индии планирует ввести возможность расчетов в рублях, а в России будут принимать рупии.

Как сообщили в Financial Times, таким образом Индия хочет наладить торговлю со страной-агрессором после введения санкций и отключения банков РФ от системы международных платежей.

Реклама

Речь идет о закупках российских энергоносителей и других товаров. После переговоров между банками окончательное решение должны принять власти Индии. Однако приближенные к правительству лица утверждают, что договоренности находятся уже на стадии завершения.

В то же время официальные учреждения в Индии отказались давать ответы на запросы иностранных журналистов и комментировать ситуацию.

Договоренности с Россией

После обложения страны-агрессора санкциями, она решила совершить разворот в азиатские страны. Недавно стало известно о намерениях Индии покупать российскую нефть со значительной скидкой.

Реклама

Еще до начала войны в Украине, у Индии была договоренность с Россией о торговле до 2025 года. Импортируют в страну преимущественно российские энергоресурсы, удобрения и ювелирные изделия, а сбывают фармацевтическую продукцию.

Такие действия могут привести к ухудшению экономических отношений с США, которые являются основным торговым партнером Индии. Поскольку американцы наложили эмбарго на российскую нефть и газ, а также многие другие санкции.

Европа также пытается избавиться от энергетического ига России. США активно помогают ей наладить поставки нефти и газа из альтернативных источников.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Паника проходит? Что сейчас происходит с ценами на зерно на мировых рынках София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Как возместить убытки, если россияне уничтожили ваше имущество – инструкция Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь В ходу рупии и рубли: Индия, несмотря на санкции, планирует покупать энергоносители и товары из России Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять