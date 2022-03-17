В ходу рупии и рубли: Индия, несмотря на санкции, планирует покупать энергоносители и товары из России

В Индии налаживают торговые отношения с Россией и не учитывают международные санкции

Индия договаривается о торговле с Россией / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Главный банк Индии планирует ввести возможность расчетов в рублях, а в России будут принимать рупии.

Как сообщили в Financial Times, таким образом Индия хочет наладить торговлю со страной-агрессором после введения санкций и отключения банков РФ от системы международных платежей.

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Речь идет о закупках российских энергоносителей и других товаров. После переговоров между банками окончательное решение должны принять власти Индии. Однако приближенные к правительству лица утверждают, что договоренности находятся уже на стадии завершения.

В то же время официальные учреждения в Индии отказались давать ответы на запросы иностранных журналистов и комментировать ситуацию.

Договоренности с Россией

После обложения страны-агрессора санкциями, она решила совершить разворот в азиатские страны. Недавно стало известно о намерениях Индии покупать российскую нефть со значительной скидкой.

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Еще до начала войны в Украине, у Индии была договоренность с Россией о торговле до 2025 года. Импортируют в страну преимущественно российские энергоресурсы, удобрения и ювелирные изделия, а сбывают фармацевтическую продукцию.

Такие действия могут привести к ухудшению экономических отношений с США, которые являются основным торговым партнером Индии. Поскольку американцы наложили эмбарго на российскую нефть и газ, а также многие другие санкции.

Европа также пытается избавиться от энергетического ига России. США активно помогают ей наладить поставки нефти и газа из альтернативных источников.