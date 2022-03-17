В США придумали еще один способ, как Европа может избавиться от энергоресурсов РФ

В американской администрации определились, как помочь Европе с энергетическим кризисом

В США придумали, как помочь Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство энергетики США выдало два разрешения на расширение экспорта сжиженного газа в Европу.

Об этом сообщили на сайте американского ведомства и отметили, что разрешения долгосрочны и позволяют поставлять сжиженный природный газ (LNG) из Луизианы и Техаса.

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Поставщики топлива смогут экспортировать 0,72 млрд кубических футов (20,4 млн кубометров) природного газа в день в любую страну Европы. Таким образом, США поддержали европейцев в энергетической сфере.

Американцы ожидают роста экспорта сжиженного природного газа на 20% до конца 2022 года. В то же время, еще в январе LNG из США покрывал половину потребностей Европы за месяц.

Отказ от ресурсов РФ

Ранее американские поставщики могли продавать сжиженный газ только в страны, с которыми договорились о свободной торговле. Это Канада, Мексика, Австралия, страны Азии и Южной Америки. Изменение политики связано с отказом США от российских энергоносителей, который анонсировал президент Джо Байден.

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Европа также решается на этот шаг, хотя и медленнее, учитывая зависимость от нефти и газа из России. Великобритания уже смогла себе это позволить, поэтому премьер Борис Джонсон ищет альтернативные ресурсы в странах Персидского залива.

Ранее мы рассказывали, что санкции, наложенные на страну-агрессора Западом, а также массовый отказ покупать российские ресурсы постепенно ведет Россию к дефолту. Население уже не может купить базовые продукты, которые теперь в дефиците.