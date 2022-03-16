Разворот на юг: Великобритания надеется найти альтернативу российской нефти

Борис Джонсон ищет альтернативные источники поставки нефти, чтобы отказаться от энергоносителей РФ

Великобритания ищет альтернативу российской нефти / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует нанести визит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Персидского залива, чтобы договориться о дополнительной поставке нефти.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Страны Запада надеются таким образом стать более независимыми от российских ресурсов и предотвратить быстрый рост цен на нефть. Единственным, кто может договориться о поставках нефти, является Борис Джонсон, поскольку Джо Байдена там не слишком любят.

Перед британским премьером встала сложная задача. Арабские страны входят в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и у них есть нефтяной пакт с Россией, что не позволяет наращивать добычу черного золота. Есть и другие геополитические факторы, которые могут помешать Джонсону достичь взаимопонимания.

Российские энергоресурсы под запретом

В Соединенных Штатах Америки отказались спонсировать войну против Украины и запретили импорт нефти, газа и других энергоносителей из России. После этого из страны-агрессорки вышли крупные компании Shell, BP и Eni.

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На мировом рынке российская нефть стала токсичной, так что ее просто отказываются покупать, чтобы не испортить себе имидж. В России не могут продать почти 70% от добываемой морской нефти.

Впоследствии прекратила торговлю русскими продуктами норвежская Equinor. В компании выполнят подписанные ранее договоренности, но новых проектов с Кремлем у них не будет. Как следствие, цены на черное золото продолжают падать: если Brent стоит почти 102 доллара, то фьючерсы WTI опустились ниже отметки в 100 долларов.