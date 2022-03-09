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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Россия не может найти покупателей на свою нефть – что будет с ценами

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 12:04
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Рассказываем, что происходит с ценами на нефть и чего ждать дальше
Как война против Украины уничтожает экономику РФ
Как война против Украины уничтожает экономику РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Большая часть российской нефти, которая была экспортирована из портов, осталась невостребованной.

Об этом заявляют аналитики Goldman Sachs, пишет агентство Reuters.

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По оценкам крупнейшего инвестиционного банка JP Morgan, покупателей пытается найти близко 70% русской морской нефти.

Также аналитики считают, что цены на черное золото действительно возрастут, но не критично и спекуляция на биржах перестанет пугать людей.

"Ожидается, что спекулятивные покупки скоро замедлятся, а в странах северного полушария начнется весна, когда спрос на топливо упадет", – заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

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Запрет на импорт нефти

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 8 марта объявил о запрете импорта российских энергоносителей – нефти, газа, угля и всех других. Кроме этого, Штаты запрещают новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

По словам Байдена, это удар по главной артерии российской экономики.

Следом за США об эмбарго на российскую нефть объявила Великобритания, однако отказаться от нее страна планирует до конца года.

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"Сегодня" также писали, какая компания-гигант отказалась от кровавых ресурсов и рассказывали, почему Европа не может мгновенно слезть с "газовой иглы" РФ.

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