Не могут слезть с газовой иглы: почему ЕС не спешит отказываться от энергоносителей РФ

Евросоюз не в состоянии остановить закупку и потребление российских энергоносителей, несмотря на призывы сделать это немедленно.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон корреспонденту "Европейской правды".
По словам Джонсона, Британия имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа и не так зависима от РФ, но поддерживает решение других стран не накладывать санкции на закупку нефти и газа.
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"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", – сказал британский премьер.
Однако идею отказаться от российских углеводородов Джонсон поддерживает и считает, что это является приоритетным заданием.
"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену", – добавил политик.
Отказ от российской нефти
8 марта о полном отказе от российских нефти и газа заявила датская компания Royal Dutch Shell.
Ранее нефтегазовый гигант заявил, что не перестанет покупать энергоносители в РФ, но изменил свое мнение.
Теперь Shell выйдет из проектов российской нефтегазовой отрасли, немедленно прекратит все закупки российской сырой нефти, а также закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.
"Сегодня" также писали, почему российская нефть стала "токсичной", и рассказывали, что происходит с ценами на черное золото.