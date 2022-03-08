Конец российскому господству? В США нашли союзника для отказа от нефти из РФ

Тем временем нефть накануне подорожала до максимального уровня с 2008 года

Российская нефть может оказаться ненужной миру

Представители США и Венесуэлы провели встречу, в ходе которой обсудили энергетическую безопасность на фоне спровоцированной РФ войны в Украине и возможность отказа от российской нефти.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Джена Псаки, делегация США во главе со старшим директором Совета национальной безопасности по западному полушарию Хуаном Гонсалесом и послом в Венесуэле Джеймсом Стори встретилась с венесуэльскими чиновниками в Каракасе.

Сообщается, что Белый дом ищет дополнительные источники нефти после вторжения России в Украину, что привело к усилению давления со стороны законодателей США обеих партий по поводу запрета импорта российской нефти. Псаки отметила, что президент США Джо Байден еще не принял решение о запрете.

Российская нефть становится токсичной

Несмотря на рост цен, российскую нефть уже не хотят покупать. Разница в цене между нефтью марки Brent и марки Urals приближается к 20 долларам. Эксперты говорят, что ее просто боятся покупать из-за того, что сделки с РФ стали токсичными.

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"Санкции против российской нефти не вступили в силу, но даже сейчас с российскими нефтью и нефтепродуктами никто не хочет иметь дело из-за риска попасть под другие санкции – в финансовом, банковском и логистическом секторах. Не говоря уже об имиджевых потерях – никто не хочет ассоциироваться с "кровавыми" углеводородами", – говорит эксперт энергорынка Сергей Куюн.

По его словам, чтобы не попасть под санкции, топливо не должно иметь русских корней, продавец не должен иметь русских корней и банк не должен иметь русских корней. Выполнить такую задачу очень сложно.

Ранее мы писали, что в России резко опустели обменники, и рассказывали, как Запад объединился в поддержке Украины, и сколько помощи мы получили с начала войны.