Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Кінець російського панування? У США знайшли союзника для відмови від нафти із РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 13:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тим часом нафта напередодні подорожчала до максимального рівня з 2008 року.
Російська нафта може виявитися непотрібною для світу
Російська нафта може виявитися непотрібною для світу

Представники США та Венесуели провели зустріч, під час якої обговорили енергетичну безпеку на тлі спровокованої РФ війни в Україні та можливість відмови від російської нафти.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Реклама

За словами прессекретаря Білого дому Джени Псакі, делегація США на чолі зі старшим директором Ради національної безпеки із західної півкулі Хуаном Гонсалесом та послом у Венесуелі Джеймсом Сторі зустрілася з венесуельськими чиновниками в Каракасі.

Повідомляється, що Білий дім шукає додаткові джерела нафти після вторгнення Росії в Україну, що призвело до посилення тиску з боку законодавців США обох партій щодо заборони імпорту російської нафти.

Псакі зазначила, що президент США Джо Байден ще не ухвалив рішення про заборону.

Реклама

Російська нафта стає токсичною

Незважаючи на зростання цін, російську нафту вже не хочуть купувати. Різниця в ціні між нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів. Експерти кажуть, що її просто бояться купувати через те, що угоди із РФ стали токсичними.

"Санкції проти російської нафти не набрали чинності, але навіть тепер із російськими нафтою та нафтопродуктами ніхто не хоче мати справу через ризик потрапити під інші санкції – у фінансовому, банківському та логістичному секторах. Не кажучи вже про іміджеві втрати – ніхто не хоче асоціюватися з "кривавими" вуглеводнями", – каже експерт енергоринку Сергій Куюн.

За його словами, щоб не потрапити під санкції, паливо не повинно мати російського коріння, продавець не повинен мати російського коріння і банк не повинен мати російського коріння. Виконати таке завдання дуже складно.

Реклама

Раніше ми писали, що у Росії різко спорожніли обмінники, і розповідали, як Захід об'єднався у підтримці України, і скільки допомоги ми отримали з початку війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти