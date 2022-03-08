Кінець російського панування? У США знайшли союзника для відмови від нафти із РФ

Тим часом нафта напередодні подорожчала до максимального рівня з 2008 року.

Російська нафта може виявитися непотрібною для світу

Представники США та Венесуели провели зустріч, під час якої обговорили енергетичну безпеку на тлі спровокованої РФ війни в Україні та можливість відмови від російської нафти.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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За словами прессекретаря Білого дому Джени Псакі, делегація США на чолі зі старшим директором Ради національної безпеки із західної півкулі Хуаном Гонсалесом та послом у Венесуелі Джеймсом Сторі зустрілася з венесуельськими чиновниками в Каракасі.

Повідомляється, що Білий дім шукає додаткові джерела нафти після вторгнення Росії в Україну, що призвело до посилення тиску з боку законодавців США обох партій щодо заборони імпорту російської нафти.

Псакі зазначила, що президент США Джо Байден ще не ухвалив рішення про заборону.

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Російська нафта стає токсичною

Незважаючи на зростання цін, російську нафту вже не хочуть купувати. Різниця в ціні між нафтою марки Brent та марки Urals наближається до 20 доларів. Експерти кажуть, що її просто бояться купувати через те, що угоди із РФ стали токсичними.

"Санкції проти російської нафти не набрали чинності, але навіть тепер із російськими нафтою та нафтопродуктами ніхто не хоче мати справу через ризик потрапити під інші санкції – у фінансовому, банківському та логістичному секторах. Не кажучи вже про іміджеві втрати – ніхто не хоче асоціюватися з "кривавими" вуглеводнями", – каже експерт енергоринку Сергій Куюн.

За його словами, щоб не потрапити під санкції, паливо не повинно мати російського коріння, продавець не повинен мати російського коріння і банк не повинен мати російського коріння. Виконати таке завдання дуже складно.

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Раніше ми писали, що у Росії різко спорожніли обмінники, і розповідали, як Захід об'єднався у підтримці України, і скільки допомоги ми отримали з початку війни.