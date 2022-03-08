Не можуть злізти з газової голки: чому ЄС не поспішає відмовлятися від енергоносіїв РФ

Розповідаємо, чи можлива повна відмова від російських енергоносіїв після нападу на Україну

Чи може ЄС різко відмовитись від російського газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз не в змозі зупинити закупівлю та споживання російських енергоносіїв незважаючи на заклики зробити це негайно.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, кореспондентові "Європейської правди".

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За словами Джонсона, Британія має привілейоване становище з постачання нафти і газу і не таке залежить від РФ, але підтримує рішення інших країн не накладати санкції на закупівлю нафти і газу.

"Ми повинні розуміти, що неможливо за одну ніч позбутися залежності від нафти і газу, навіть російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", – сказав британський прем'єр.

Однак ідею відмовитися від російських вуглеводнів Джонсон підтримує і вважає, що це є пріоритетним завданням.

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"Має бути перехідний період, ми повинні шукати постачальника та шукати заміну", – додав політик.

Відмова від російської нафти

8 березня про повну відмову від російських нафти та газу заявила данська компанія Royal Dutch Shell.

Раніше нафтогазовий гігант заявив, що не перестане купувати енергоносії у РФ, але змінив свою думку.

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Тепер Shell вийде з проєктів російської нафтогазової галузі, негайно припинить усі закупівлі російської сирої нафти, а також закриє сервісні станції, виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.

"Сьогодні" також писали, чому російська нафта стала "токсичною", і розповідали, що відбувається з цінами на чорне золото.