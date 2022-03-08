Не можуть злізти з газової голки: чому ЄС не поспішає відмовлятися від енергоносіїв РФ

Євросоюз не в змозі зупинити закупівлю та споживання російських енергоносіїв незважаючи на заклики зробити це негайно.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, кореспондентові "Європейської правди".
За словами Джонсона, Британія має привілейоване становище з постачання нафти і газу і не таке залежить від РФ, але підтримує рішення інших країн не накладати санкції на закупівлю нафти і газу.
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"Ми повинні розуміти, що неможливо за одну ніч позбутися залежності від нафти і газу, навіть російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі", – сказав британський прем'єр.
Однак ідею відмовитися від російських вуглеводнів Джонсон підтримує і вважає, що це є пріоритетним завданням.
"Має бути перехідний період, ми повинні шукати постачальника та шукати заміну", – додав політик.
Відмова від російської нафти
8 березня про повну відмову від російських нафти та газу заявила данська компанія Royal Dutch Shell.
Раніше нафтогазовий гігант заявив, що не перестане купувати енергоносії у РФ, але змінив свою думку.
Тепер Shell вийде з проєктів російської нафтогазової галузі, негайно припинить усі закупівлі російської сирої нафти, а також закриє сервісні станції, виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів у Росії.
"Сьогодні" також писали, чому російська нафта стала "токсичною", і розповідали, що відбувається з цінами на чорне золото.