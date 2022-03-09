Росія не може знайти покупців на свою нафту – що буде з цінами

Розповідаємо, що відбувається із цінами на нафту і чого чекати далі

Як війна проти України знищує економіку РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більша частина російської нафти, яка була експортована з портів залишилась незатребуваною.

Про це заявляють аналітики Goldman Sachs, пише агентство Reuters.

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За оцінками найбільшого інвестиційного банку JP Morgan, покупців намагається знайти близько 70% російської морської нафти.

Також аналітики вважають, що ціни на чорне золото дійсно зростуть, але не критично і спекуляція на біржах перестане лякати людей.

"Очікується, що спекулятивні покупки скоро сповільняться, а в країнах північної півкулі почнеться весна, коли попит на паливо впаде", – заявив генеральний менеджер із досліджень Nissan Securities.

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Заборона на імпорт нафти

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 8 березня оголосив про заборону імпорту російських енергоносіїв – нафти, газу, вугілля та усіх інших. Крім цього Штати забороняють нові інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс.

За словами Байдена, це удар по головній артерії російської економіки.

Слідом за США про ембарго на російську нафту оголосила Велика Британія, однак відмовитись від неї країна планує до кінця року.

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