У США придумали ще один спосіб, як Європа може позбутися енергоресурсів РФ

В американській адміністрації визначились, як допомогти Європі з енергетичною кризою

В США придумали, як допомогти Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство енергетики США видало два дозволи на розширення експорту зрідженого газу до Європи.

Про це повідомили на сайті американського відомства та зазначили, що дозволи є довгостроковими і дозволяють постачати зріджений природний газ (LNG) із Луїзіани й Техасу.

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Постачальники палива зможуть експортувати 0,72 мільярди кубічних футів (20,4 мільйона кубометрів) природного газу на день до будь-якої країни Європи. У такий спосіб США підтримали європейців у енергетичній сфері.

Американці очікують на зростання експорту зрідженого природного газу на 20% до кінця 2022 року. Водночас ще в січні LNG зі США покривав половину потреб Європи за місяць.

Відмова від ресурсів РФ

Раніше американські постачальники могли продавати зріджений газ лише в країни, з якими домовилися про вільну торгівлю. Це Канада, Мексика, Австралія, а також країни Азії та Південної Америки. Зміна політики пов’язана з відмовою США від російських енергоносіїв, яку анонсував президент Джо Байден.

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Європа також зважується на цей крок, хоч і повільніше, з огляду на залежність від нафти та газу з Росії. Велика Британія уже змогла собі це дозволити, тож прем’єр Борис Джонсон шукає альтернативних ресурсів у країнах Перської затоки.

Раніше ми розповідали, що санкції, накладені на країну-агресорку Заходом, а також масова відмова купувати російські ресурси, поступово веде Росію до дефолту. Населення уже не може купити базових продуктів, які тепер у дефіциті.