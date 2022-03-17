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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У ходу рупії та рублі: Індія попри санкції планує купувати енергоносії й товари з Росії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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17 березня, 15:54
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В Індії налагоджують торговельні відносини з Росією та не зважають на міжнародні санкції
Індія домовляється про торгівлю з Росією
Індія домовляється про торгівлю з Росією / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Головний банк Індії планує запровадити можливість розрахунків у рублях, а в Росії прийматимуть рупії.

Як повідомили у Financial Times, у такий спосіб Індія хоче налагодити торгівлю з країною-агресоркою після запровадження санкцій і відключення банків РФ від системи міжнародних платежів.

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Мовиться про закупівлі російських енергоносіїв та інших товарів. Після перемовин між банками, остаточне рішення має ухвалити влада Індії. Однак наближені до уряду особи переконують, що домовленості перебувають уже на стадії завершення.

Водночас офіційні установи в Індії відмовилися надавати відповідь на запити іноземних журналістів та коментувати ситуацію.

Домовленості з Росією

Після того, як на країну-агресорку наклали санкції, вона вирішила зробити розворот до азійських країн. Нещодавно стало відомо про наміри Індії купувати російську нафту зі значною знижкою.

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Ще до початку війни в Україні, Індія мала домовленість із Росією щодо торгівлі до 2025 року. Імпортують в країну переважно російські енергоресурси, добрива та ювелірні вироби, а збувають фармацевтичну продукцію.

Такі дії можуть призвести до погіршення економічних відносин із США, які є основним торговельним партнером Індії. Оскільки американці наклали ембарго на російську нафту та газ, а також чимало інших санкцій.

Європа також намагається позбутися енергетичного ярма Росії. США активно допомагають їй налагодити постачання нафти та газу з альтернативних джерел.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

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