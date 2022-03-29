"Крапля у великому відрі": як Індія пояснює співпрацю з агресором

Індія вирішила скористатися ситуацією, коли російська нафта коштує буквально ніщо

Індія продовжує купувати нафту в агресора / Фото: Getty Images, EPA, Колаж: Сьогодні

Через війну РФ в Україні, а відповідно, і шквал санкцій США та країн Європи, вартість російської нафти суттєво впала, агресор шукає нові ринки для експорту енергоносія. Індія вирішила скористатися цією ситуацією та збільшити імпорт дешевої нафти Urals.

Про це голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

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Покупцем 2 млн барелів нафти стала компанія, власником якої є уряд Індії —"Hindustan Petroleum Corp". Інші держкомпанії також готуються купувати більше російської нафти з дисконтом: деякі з них уже мають угоду на постачання у 2022 році двох мільйонів тонн нафти.

Історія закупівель Індії

Зауважимо, що Індія є третім за величиною споживачем нафти у світі, після США та Китаю — держава імпортує понад 80% споживаної нафти. У 2021 році найбільші поставки в Індію припадали з Близького Сходу, значні обсяги також надходили зі США та Нігерії, в Росії натомість держава купила лише 12 млн барелів нафти (а це становило 2% від загального обсягу імпорту).

А в січні та лютому Індія не імпортувала нафту з Росії.

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Що говорить уряд Індії?

Уряд Індії (на звинувачення в тому, що вона продовжує купувати енергоносії в агресора) відповідає, що навіть якщо Індія купує більше нафти у Росії — це "все одно буде крапля, буквально крапля у великому відрі" імпорту нафти у всьому світі.

Натомість США, з огляду на те, що такий імпорт не порушує санкційну політику, заявив: "(...) підтримка Росії (...) є підтримкою вторгнення, яке, очевидно, має руйнівні наслідки".

Експорт нафти з РФ різко скоротився

З 17 до 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти попереднього тижня.

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Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн-споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів через напад РФ на Україну.

Як свідчать дані Bloomberg, у середньому за добу постачання до Росії трималося на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж тижнем раніше.

Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

Нагадаємо, що Канада планує перекрити дефіцит на світовому ринку, який виник внаслідок обмеження імпорту російських енергоресурсів, збільшенням експорту та імпорту нафти і газу на 7%.

Раніше ми писали, що поки у світі дешевшає нафта, РФ через війну в Україні продовжує втрачати світових партнерів: нафтосервісна компанія Calfrac Well Services з Канади відмовилася від інвестицій у РФ.