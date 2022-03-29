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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Капля в большом ведре": как Индия объясняет сотрудничество с агрессором

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 16:24
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Индия решила воспользоваться ситуацией, когда российская нефть стоит буквально ничто
Индия продолжает покупать нефть у агрессора
Индия продолжает покупать нефть у агрессора / Фото: Getty Images, EPA, Коллаж: Сегодня

Из-за войны РФ в Украине, а соответственно, и шквала санкций США и стран Европы, стоимость российской нефти существенно упала, агрессор ищет новые рынки для экспорта энергоносителя. Индия решила воспользоваться этой ситуацией и увеличить импорт дешевой нефти Urals.

Об этом глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил в Telegram.

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Покупателем 2 млн баррелей нефти стала компания, владельцем которой является правительство Индии — "Hindustan Petroleum Corp". Другие госкомпании готовятся покупать больше российской нефти с дисконтом: некоторые из них уже имеют соглашение на поставку в 2022 году двух миллионов тонн нефти.

История закупок Индии

Заметим, что Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире, после США и Китая государство импортирует свыше 80% потребляемой нефти. В 2021 году самые большие поставки в Индию приходились с Ближнего Востока, значительные объемы также поступали из США и Нигерии, в России вместе с этим государство купило лишь 12 млн баррелей нефти (а это составило 2% от общего объема импорта).

А в январе и феврале Индия не импортировала нефть из России.

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Что говорит правительство Индии?

Правительство Индии (по обвинению в том, что она продолжает покупать энергоноситель у агрессора) отвечает, что даже если Индия покупает больше нефти у России — это "все равно будет капля, буквально капля в большом ведре" импорта нефти во всем мире.

В то же время США, учитывая, что такой импорт не нарушает санкционную политику, заявили: "(...) поддержка России (...) является поддержкой вторжения, которое, очевидно, имеет разрушительные последствия".

Экспорт нефти из РФ резко сократился

С 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть против экспорта на прошлой неделе.

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Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров из-за нападения РФ на Украину.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, в среднем за сутки поставки в Россию держались на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем неделей раньше.

Такой уровень поставки эквивалентен примерно 3,63 миллионам баррелей в день.

Напомним, что Канада планирует перекрыть дефицит на мировом рынке, возникший вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов, увеличением экспорта и импорта нефти и газа на 7%.

Раньше мы писали, что пока в мире дешевеет нефть, РФ из-за войны в Украине продолжает терять мировых партнеров: нефтесервисная компания Calfrac Well Services из Канады отказалась от инвестиций в РФ.

нефтьИндия
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2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
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4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
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