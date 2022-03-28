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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Конец близок? Экспорт нефти из РФ резко сократился

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 18:39
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Хотя явные запреты на импорт российской нефти ввели только США и Великобритания
В России сокращается экспорт нефти
В России сокращается экспорт нефти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против России за войну в Украине продолжают сковывать экономику страные агрессора. Так, с 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров, из-за нападения РФ на Украину.

Как свидетельствуют данные информагенства, в среднем за сутки поставки в России держались на уровне 495 300 тыс/т. Это на 26,4% меньше, чем неделей ранее.

"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину", – говориться в сообщении.

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Такой уровень поставок эквивалентнен примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

Кто до сих пор покупает российскую нефть?

В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:

  • болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";
  • немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";
  • немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";
  • немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;
  • греческий Hellenic Petroleum;
  • итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";
  • венгерская нефтяная группа MOL;
  • польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;
  • датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";
  • нидерландский Rotterdam Refinery;
  • индийский Hindustan Petroleum;
  • индийский Indian Oil.

Напомним, что украинские энергетики призвали западные страны поскорее отказаться от покупок российских нефти и газа. Также мы рассказывали, что на мировом рынке продолжает дорожать нефть.

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2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
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