Конец близок? Экспорт нефти из РФ резко сократился

Санкции против России за войну в Украине продолжают сковывать экономику страные агрессора. Так, с 17 по 23 марта экспорт нефти из РФ сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Показатели экспорта начали снижаться сразу после того, как многие страны-потребители российской нефти начали искать других партнеров, из-за нападения РФ на Украину.
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Как свидетельствуют данные информагенства, в среднем за сутки поставки в России держались на уровне 495 300 тыс/т. Это на 26,4% меньше, чем неделей ранее.
"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину", – говориться в сообщении.
Такой уровень поставок эквивалентнен примерно 3,63 миллиона баррелей в день.
Кто до сих пор покупает российскую нефть?
В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:
- болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";
- немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";
- немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";
- немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;
- греческий Hellenic Petroleum;
- итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";
- венгерская нефтяная группа MOL;
- польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;
- датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";
- нидерландский Rotterdam Refinery;
- индийский Hindustan Petroleum;
- индийский Indian Oil.
Напомним, что украинские энергетики призвали западные страны поскорее отказаться от покупок российских нефти и газа. Также мы рассказывали, что на мировом рынке продолжает дорожать нефть.