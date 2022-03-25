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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Сохранить жизнь украинцам: энергетики обратились к Западу с просьбой ввести полное эмбарго на нефть и газ из РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 20:03
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Только таким образом можно остановить кровопролитие в Украине.
Европу призывают полностью отказаться от покупок нефти и газа из РФ
Европу призывают полностью отказаться от покупок нефти и газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Отказ цивилизованного мира от закупки российских нефти и газа позволит спасти тысячи жизней мирных жителей Украины.

О в комментарии британскому изданию The Times сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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"Отказ от российских энергоресурсов поможет сохранить жизнь украинцев. Да, это приведет к росту цен на электроэнергию для населения в странах запада. Но что может быть дороже жизни детей?", – заявил глава ДТЭК.

По данным The Times, украинские компании активно убеждают западный бизнес разорвать сотрудничество с РФ и отказаться, в частности, от покупки российских энергоресурсов.

"Наибольшие энергетические компании Украины призывают западный бизнес отказаться от приобретения российских энергоресурсов, поскольку "Каждый доллар, выплаченный России, приводит к новым жертвам и уничтожению", – говорится в статье.

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Отмечается, что открытое письмо было подписано компанией ДТЭК, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и системным оператором НЭК "Укрэнерго".

Санкции против России

После того, как Владимир Путин приказал своим войскам ворваться в Украину, Европейский Союз сковал Россию жесткими санкциями.

А президент Джо Байден заявил 8 марта о запрете импорта российской нефти и газа. Затем Россию покинула крупная энергетическая компания Shell. Следом за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

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А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

Ранее "Сегодня" уже рассказывали, какие службы доставки перестали работать в РФ, и рассказывали, что происходит с российским рублем.

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5
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PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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