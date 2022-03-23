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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Черное золото по цене обычного: почему нефть дорожает и куда докатятся цены

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23 марта, 12:30
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Рассказываем, что происходит с ценами на черное золото и куда могут дорасти цены
Что происходит на бирже 23 марта
Что происходит на бирже 23 марта / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на нефть продолжают расти. В среду, 23 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent достигла 116,7 долл./баррель.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

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На Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цены также поднялись и достигли 110,38 долларов на баррель.

Такие колебания происходят из-за того, что рынок получил данные о снижении запасов черного золота в США.

По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы нефти снизились на 4,3 млн баррелей, хотя аналитики ожидали обратного.

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Также в центре внимания остается ситуация с войной в Украине и санкциями против РФ, которые скоро могут включить в себя эмбарго на российскую нефть в Европе.

"Если ЕС полностью откажется от нефти, поступающей из портов РФ и по трубам, на рынке образуется дыра объемом свыше 2 млн баррелей в сутки, что поддержит цены в районе $120 за баррель в краткосрочной перспективе", – сказала старший аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.

Что будет с ценами дальше?

По данным агентства Bloomberg, цены на нефть марки Brent, вероятно, достигнут отметки 150 долларов за баррель в 2022 году.

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Это может произойти из-за дефицита предложения в Европе при наличии высокого спроса, считает сырьевой трейдер Дуг Кинг.

Bloomberg отмечают, что сейчас возможности для добычи большего объема нефти ограничены, а вот потребление вряд ли сократится.

Эмбарго на нефть

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно заявил, что выступает за нефтяное и газовое эмбарго против России, которая начала войну против Украины.

Конкретных сроков и условий Шольц пока не озвучил и подчеркнул, что более жесткие санкции против агрессора могут иметь серьезные последствия для европейской экономики.

По словам Шольца, другие страны ЕС еще более зависимы от российских энергоресурсов и их нельзя бросит на произвол судьбы.

"Сегодня" также писали, какие предприятия до сих пор покупают кровавую нефть у Кремля и рассказывали, кто наоборот прекратил покупать черное золото у РФ.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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