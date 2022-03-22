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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Торгуют на крови? Какие предприятия мира до сих пор покупают нефть у России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 19:04
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Несмотря на западные санкции, в мире остаются страны, продолжающие торговать с Россией
Крупные предприятия мира продолжают покупать нефть из РФ
Крупные предприятия мира продолжают покупать нефть из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первыми на российскую агрессию отреагировали США, Великобритания, Канада и Австралия, запретившие своим компаниям покупать нефть и газ у РФ.

Как пишет Reuters, в Европе все еще остаются страны, не желающие прекращать торговлю с агрессором.

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На российский газ приходится 40% поставок, а на нефть – 27% в Европу. Следовательно, в Германии и Нидерландах говорят о невозможности внезапного прекращения закупки ресурса. Венгрия высказалась против эмбарго, хотя страна имеет для этого достаточно прагматичные основания.

Неоднозначную позицию заняла Болгария, решившая присоединиться к большинству, если санкции поддержат. В то же время за пределами ЕС с Россией продолжают торговать Китай и Индия, а также Турция.

В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:

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  • болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";
  • немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";
  • немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";
  • немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;
  • греческий Hellenic Petroleum;
  • итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";
  • венгерская нефтяная группа MOL;
  • польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;
  • датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";
  • нидерландский Rotterdam Refinery;
  • индийский Hindustan Petroleum;
  • индийский Indian Oil.

В противоположность этим компаниям есть ряд тех, которые уже вышли из российского рынка и заявили о прекращении сотрудничества:

  • британская BP;
  • японская Eneos;
  • итальянская Eni;
  • немецкий Germany's Bayernoil;
  • норвежский Equinor;
  • португальский Galp;
  • финская Neste, которая еще имеет контракты до конца года, но прекратила заключение новых сделок;
  • шведский Preem;
  • испанский Repsol;
  • датский Shell;
  • французский Totalenergies;
  • швейцарская Varo Energy.

Отказ от нефти из РФ

Совсем недавно стало известно, что крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings Inc. решила прекратить сотрудничество с Россией. Руководство гиганта заявило, что с 24 февраля они не заключали никаких договоров с агрессором, а с апреля прекратят действие других договоров.

В то же время на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Трейдеры реагируют как на войну в Украине и санкции против РФ, так и на ситуацию в странах Персидского залива, ставших главной альтернативой для поставок энергоносителей в Европу.

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Ранее мы рассказывали о том, что в Великобритании правительство планирует национализировать дочернюю компанию российского "Газпрома", от которой отвернулись все бизнес-партнеры. А Украина пытается сбалансировать рынок горючего и защититься от вероятного дефицита.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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