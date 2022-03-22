Торгуют на крови? Какие предприятия мира до сих пор покупают нефть у России

Несмотря на западные санкции, в мире остаются страны, продолжающие торговать с Россией

Крупные предприятия мира продолжают покупать нефть из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первыми на российскую агрессию отреагировали США, Великобритания, Канада и Австралия, запретившие своим компаниям покупать нефть и газ у РФ.

Как пишет Reuters, в Европе все еще остаются страны, не желающие прекращать торговлю с агрессором.

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На российский газ приходится 40% поставок, а на нефть – 27% в Европу. Следовательно, в Германии и Нидерландах говорят о невозможности внезапного прекращения закупки ресурса. Венгрия высказалась против эмбарго, хотя страна имеет для этого достаточно прагматичные основания.

Неоднозначную позицию заняла Болгария, решившая присоединиться к большинству, если санкции поддержат. В то же время за пределами ЕС с Россией продолжают торговать Китай и Индия, а также Турция.

В перечень основных потребителей нефти из России входят следующие компании:

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болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий "Лукойлу";

немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";

немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";

немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;

греческий Hellenic Petroleum;

итальянский ISAB, принадлежащий "Лукойлу";

венгерская нефтяная группа MOL;

польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;

датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий "Лукойлу";

нидерландский Rotterdam Refinery;

индийский Hindustan Petroleum;

индийский Indian Oil.

В противоположность этим компаниям есть ряд тех, которые уже вышли из российского рынка и заявили о прекращении сотрудничества:

британская BP;

японская Eneos;

итальянская Eni;

немецкий Germany's Bayernoil;

норвежский Equinor;

португальский Galp;

финская Neste, которая еще имеет контракты до конца года, но прекратила заключение новых сделок;

шведский Preem;

испанский Repsol;

датский Shell;

французский Totalenergies;

швейцарская Varo Energy.

Отказ от нефти из РФ

Совсем недавно стало известно, что крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания Eneos Holdings Inc. решила прекратить сотрудничество с Россией. Руководство гиганта заявило, что с 24 февраля они не заключали никаких договоров с агрессором, а с апреля прекратят действие других договоров.

В то же время на мировом рынке продолжает дорожать нефть. Трейдеры реагируют как на войну в Украине и санкции против РФ, так и на ситуацию в странах Персидского залива, ставших главной альтернативой для поставок энергоносителей в Европу.

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Ранее мы рассказывали о том, что в Великобритании правительство планирует национализировать дочернюю компанию российского "Газпрома", от которой отвернулись все бизнес-партнеры. А Украина пытается сбалансировать рынок горючего и защититься от вероятного дефицита.