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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Не будут торговать с агрессором! Нефтеперерабатывающий гигант из Японии отказался покупать сырье в России

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 16:01
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Из-за вторжения российских войск в Украину японский нефтепереработчик не будет торговать с РФ
Японцы не будут покупать нефть в России
Японцы не будут покупать нефть в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В японской компании Eneos Holdings Inc заявили о прекращении торговли с Россией. Такое решение крупнейший в стране нефтепереработчик принял из-за войны в Украине.

Как пишет Reuters, до апреля будут действовать подписанные контракты, а со следующего месяца Eneos больше не будет покупать российскую нефть.

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Глава компании Цутому Сугимори сообщил, что с начала вторжения РФ Eneos не подписывала больше контрактов со страной-агрессором. Альтернативы российской нефти будут искать на Ближнем Востоке.

Японцы ожидают повышения цен на нефть в мире, учитывая западные санкции. Уже сейчас цены составляют более 100 долларов за баррель, поскольку в ЕС планируют ввести эмбарго на сырье из России. Предотвратить тотальный рост цен может только дополнительная добыча ресурса в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Добавим, что нефтегазовая корпорация Eneos Holdings владеет нефтеперерабатывающими компаниями и предприятиями по добыче энергоносителей. В частности, JX Holdings, куда входят JX Nippon Oil & Energy, JX Nippon Oil & Gas Exploration и JX Nippon Mining & Metals.

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Санкции против России

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины западные страны начали вводить санкции против агрессора. В частности, США и Великобритания отказались покупать российскую нефть и газ.

Из РФ вышли большие нефтяные компании – Shell, BP, Eni, E.ON, не говоря уже о сотнях мировых брендов из других отраслей.

На мировом рынке фиксируют рост стоимости нефти. Фьючерсы на Brent начали дорожать еще 18 марта и составили около 110 долларов за баррель. Украина также развернулась в сторону ЕС и надеется избежать дефицита топлива.

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